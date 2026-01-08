El impactante video del descenso de esquiadores en el Etna mientras el volcán entraba en erupción

Desde finales de diciembre de 2025, el volcán Etna, ubicado en Sicilia, atraviesa una fase de intensa actividad eruptiva que mantiene en alerta a la región. En ese contexto, una serie de imágenes dio la vuelta al mundo y generó asombro: esquiadores y excursionistas se lanzaron por las laderas cubiertas de nieve mientras, a pocos metros, la cumbre del volcán expulsaba lava incandescente y fragmentos de roca, creando una postal impactante.

Cabe destacar que el Etna es considerado uno de los volcanes más activos del mundo y su comportamiento es seguido de cerca por las autoridades locales, que mantienen un monitoreo permanente debido al impacto que sus erupciones suelen tener en la vida cotidiana de Sicilia. En este caso, la erupción se dio tras varios días de actividad previa, aunque la particularidad fue que la cima permanecía cubierta de nieve.

El volcán Etna mantiene actividad eruptiva desde fines de diciembre de 2025 Captura de video

Tal como se observa en las imágenes difundidas por LN+, el flujo de lava avanza sobre la superficie cubierta de nieve y genera un fuerte contraste entre el blanco del paisaje y el rojo intenso de la roca fundida. Esta escena impactante provocó asombro entre quienes se encontraban en el lugar, muchos de los cuales continuaron con sus actividades deportivas a pesar del peligro que implicaba la erupción.

Según relataron testigos, el comportamiento de esquiadores y excursionistas prácticamente no se modificó frente a la situación. Mientras algunos se lanzaron a esquiar, otros optaron por detenerse a observar de cerca el avance de la lava y la expulsión de material incandescente, aun cuando la presencia de nieve dificultaba la visibilidad y elevaba el riesgo de sufrir accidentes.

Las autoridades recomiendan no acercarse a las zonas de erupción

Las autoridades italianas mantienen estrictos protocolos de seguridad en el área del Etna y remarcan que, ante episodios de actividad volcánica, la recomendación es no realizar actividades recreativas en zonas cercanas.

Cada año, el Etna recibe a miles de turistas y deportistas atraídos por su singular paisaje, donde la nieve y el fuego conviven en un escenario único. Sin embargo, especialistas insisten en que no es seguro acercarse a zonas de erupción, ya que existen riesgos concretos como la caída de rocas, la expulsión de material incandescente y la exposición a gases tóxicos, factores que pueden poner en peligro la vida.