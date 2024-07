El joven que se hizo viral en TikTok por imitar videos divertidos de Lionel Messi

Escuchar

No cabe duda lo importante que es Lionel Messi para el mundo del deporte, todo lo que haga tanto futbolísticamente como a nivel personal tiene rebote en todas partes. En esta oportunidad, un joven tiktoker recreó los mejores momentos del astro en situaciones incómodas y se hizo viral.

Se trata de Mattia Marelli quien, gracias a este video en TikTok, cosechó 43 millones de reproducciones por su similitud tanto en las posturas del cuerpo como en la mirada y gestos. La primera escena es cuando se saca una foto con la joven modelo Yael Shelbia y evita el contacto físico. También se puede ver cuando se lo ve sentado junto a Buffon en una entrega de premios, completamente abstraído, viendo una pantalla sin escuchar lo que el arquero le está diciendo.

Otro de los momentos es cuando quiere saludar a un joven a la salida de la cancha y no logra conectar el saludo. Todas estas situaciones están acompañadas junto a una música que las hace aún más graciosas. El clip cierra con el ya icónico video de un Messi viendo como alguien toca la pandereta con una imagen suya sin saber qué hacer.

El video acumuló más de cinco millones de Me Gusta y más de 26000 comentarios. “Se parece más a Messi que el propio Messi”, “Lo clava todo, increíble imitación”, “Tiene exactamente la misma mirada que Messi”, Es la mejor obra audiovisual que he visto en mucho tiempo”, “Messi está solo programado para jugar al fútbol”, “Qué pasará por su mente cuando actúa así”, “Se parece mucho pero a la vez no se parece en nada”, fueron algunos de los más destacados.

La foto viral de Messi con Antonela Roccuzzo que desató una ola de memes en las redes

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo son una de las parejas más reconocidas del mundo. Debido a su alto grado de popularidad, cada actividad que realizan en conjunto trasciende en las redes sociales.

En esta ocasión, Messi asistió al partido entre Inter Miami y el Puebla de México, en el marco de la primera fecha de la League Cup que se disputó este sábado por la noche en los Estados Unidos. Sin poder jugar debido a su lesión en el tobillo, el astro argentino estuvo en la platea del Chase Stadium para ver a sus compañeros en la victoria por 2-0 con goles de Matías Rojas y Luis Suárez.

Antonella viendo de reojo lo que veía Messi en su celular 🤣



Ni siquiera el GOAT se salva de eso 😪 pic.twitter.com/BuwtqfHmco — Messi out of Context (@OutMessi_) July 28, 2024

A pesar de no estar presente en el campo de juego, Messi fue captado por las cámaras de televisión en la platea con su celular en mano y llamó poderosamente la atención la actitud de Antonela, quien estaba al lado suyo, y decidió ver de reojo qué estaba haciendo Lionel.

En una actitud que varios usuarios calificaron de sospechosa, la pareja rosarina protagonizó un curioso momento que rápidamente se viralizó en la plataforma X donde las reacciones y los memes no dudaron en aparecer para decorar esta situación que excedió lo meramente futbolístico.

Anto revisando el celular de Messi: pic.twitter.com/43y35wIgK4 — Mariano Marizza (@MarianoMarizza) July 28, 2024

Messi buscando fotos con De Paul y Anto pispeándole el aparato a Leo https://t.co/aIhFLKIjdw pic.twitter.com/U7XFBxS6q9 — Andy ⭐⭐⭐ (@AndyMAX18) July 28, 2024

LA NACION