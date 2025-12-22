El paraíso brasileño a tres horas de Río de Janeiro que suma fanáticos argentinos

Cada vez falta menos para la llegada del verano y, mientras muchas personas ya empiezan a fantasear con sus vacaciones ideales, aparece la clásica búsqueda de un destino donde relajarse y disfrutar del calor. Las playas de arena blanca y aguas cristalinas que suelen verse en postales internacionales son el sueño de muchos, aunque no siempre resultan accesibles por el costo de los pasajes y la distancia. Sin embargo, hay opciones mucho más cercanas que sorprenden por su belleza y logran recrear ese paisaje de mar turquesa y clima tropical sin necesidad de viajar tan lejos. En esta oportunidad, se presenta una playa que es considerada una de las más lindas de Brasil y que se perfila como un destino ideal para conocer esta temporada.

Se trata de Praia Pontal do Atalaia, una de las playas más famosas y deslumbrantes de Arraial do Cabo, en Brasil. Reconocida por sus aguas cristalinas de tono turquesa y su arena blanca y fina, este rincón paradisíaco se ganó el apodo de “Caribe brasileño”, convirtiéndose en uno de los paisajes más buscados por quienes desean disfrutar del mar en su máxima expresión.

Aguas turquesas y arena blanca en el llamado “Caribe brasileño” (Foto: Instagram @pontaldoatalaia)

Praia Pontal do Atalaia está formada por dos playas ubicadas sobre la costa sureste de la península de la ciudad, separadas entre sí por formaciones rocosas que se pueden recorrer a pie. Su arena blanca y suave invita tanto a dar paseos tranquilos junto al mar como a instalarse para disfrutar del sol y el paisaje. En el extremo norte de la bahía, además, hay un sector donde quienes disfrutan de los deportes se animan a practicar sandboard, lo que suma una cuota de aventura al entorno natural.

El mar se caracteriza por sus aguas claras, poco profundas y seguras, lo que lo convierte en un lugar ideal para nadadores de todos los niveles y para quienes desean remar sobre las olas o hacer snorkel y observar de cerca distintas especies de peces del océano Atlántico. En la playa funcionan puestos de comida donde es posible comprar snacks, helados o bebidas, muchos con mesas y sombrillas para comer a la sombra, aunque también es habitual que las personas lleven su propia comida.

Praia Pontal do Atalaia: un paraíso natural ubicado a pocas horas de Río de Janeiro

Para llegar, una de las opciones más prácticas es tomar un barco desde el puerto de Forno, aunque también se puede acceder en auto desde el centro de la ciudad o a pie, a través de un recorrido de aproximadamente 90 minutos que incluye una parada en el Mirador de Atalaia y el descenso por una escalera de madera de más de 200 escalones.

Otros planes para hacer si se visita esta playa

Además de relajarse en Praia Pontal do Atalaia y disfrutar de su mar turquesa, Arraial do Cabo ofrece una amplia variedad de planes para quienes buscan combinar descanso, naturaleza y aventura. Este destino es ideal tanto para los que prefieren actividades tranquilas como para los que aman explorar paisajes únicos, descubrir la vida marina o recorrer miradores con vistas inolvidables. A continuación, algunas de las recomendaciones más destacadas:

Realizar un paseo en barco por la costa para conocer la Gruta Azul, Ilha do Farol y otras playas reconocidas por sus aguas cristalinas.

y otras playas reconocidas por sus aguas cristalinas. Visitar Praia do Forno, ideal para pasar el día, hacer snorkel y disfrutar de un entorno natural más tranquilo.

Arraial do Cabo, punto clave para recorrer otras playas cercanas jopstock - Moment RF

Subir al Mirador de Pontal do Atalaia para obtener vistas panorámicas únicas del mar y la península, especialmente al amanecer o al atardecer.

para obtener vistas panorámicas únicas del mar y la península, especialmente al amanecer o al atardecer. Recorrer Praia Grande , una de las más extensas de la zona, perfecta para caminatas y para apreciar puestas de sol inolvidables.

, una de las más extensas de la zona, perfecta para caminatas y para apreciar puestas de sol inolvidables. Aprovechar la cercanía con otros destinos turísticos como Cabo Frio , con playas amplias y mayor oferta comercial; Búzios , famoso por sus paisajes, miradores y gastronomía; e Ilha do Japonês , una opción ideal para aguas calmas y paseos en kayak.

, con playas amplias y mayor oferta comercial; , famoso por sus paisajes, miradores y gastronomía; e , una opción ideal para aguas calmas y paseos en kayak. Pasear por el puerto y el centro de Arraial do Cabo para conocer la vida local y probar pescados y mariscos frescos.

En definitiva, Arraial do Cabo se presenta como una opción ideal para quienes buscan playas de aguas cristalinas, paisajes naturales impactantes y planes variados sin necesidad de viajar grandes distancias. Con su combinación de descanso, aventura y destinos cercanos para explorar, este rincón de Brasil logra recrear el encanto del Caribe con identidad propia, convirtiéndose en una elección perfecta para disfrutar del verano y desconectarse de la rutina.