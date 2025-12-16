El video del momento en que una réplica de la Estatua de la Libertad se desplomó en Brasil

Una réplica de la Estatua de la Libertad se desplomó este lunes 15 de diciembre en la ciudad de Guaíba, en el estado brasileño de Río Grande do Sul, tras ser impactada por un violento fenómeno meteorológico. La estructura, instalada frente a una megatienda de la cadena Havan, perdió su parte superior durante el pico de la tormenta, mientras que el pedestal permaneció en pie.

El incidente se produjo alrededor de las 15 horas, cuando ráfagas de viento que alcanzaron los 88 kilómetros por hora azotaron la región. Según se pudo observar en videos difundidos en redes sociales, varios vehículos se alejaban del lugar segundos antes de que la estatua cayera sobre el estacionamiento. A pesar de la magnitud del derrumbe, no se registraron personas heridas.

La réplica medía aproximadamente 24 metros de altura y terminó desplomada sobre su cabeza, que se rompió en varios fragmentos al impactar contra el suelo. Por su parte, el pedestal de 11 metros no sufrió daños estructurales. La estatua había sido instalada en ese punto en el año 2020 y se había convertido en un elemento distintivo del lugar.

La Defensa Civil de Brasil había emitido una alerta meteorológica severa para gran parte de Rio Grande do Sul. Además del colapso de la estatua, se reportaron cortes de energía eléctrica, árboles caídos, techos dañados y caída de granizo en distintas localidades. En la ciudad de Lajeado, cercana a Guaíba, las intensas lluvias provocaron inundaciones severas.

Desde la empresa Havan informaron que el área fue acordonada de inmediato para resguardar al personal y a los clientes que circulaban. En pocas horas, se desplegaron equipos especializados para retirar los escombros y evaluar posibles riesgos adicionales en el área.

El intendente de Guaíba, Marcelo Maranata, confirmó que no hubo víctimas y destacó la rápida respuesta de los equipos de emergencia. También señaló que personal de Defensa Civil trabajó junto a brigadas locales para asegurar la zona y verificar si existían otros daños derivados del temporal.

Roselaine Melo, una residente de la zona donde ocurrió el incidente, relató al diario La República como vio en vivo el derrumbe de la estatua. “La vi completamente en el suelo. Incluso se inclinó, se cayó y se hizo añicos”, afirmó sobre el estado de la escultura luego del desplome.

¿Por qué existía una réplica de la Estatua de la Libertad en Brasil?

Las réplicas de la Estatua de la Libertad forman parte de la identidad visual de la cadena Havan, una de las más grandes de Brasil. Su propietario, el empresario Luciano Hang, utiliza estas esculturas como símbolo del concepto de “libertad” y del comercio, y varias de ellas están instaladas frente a sucursales distribuidas por todo el país.

A pesar de que este incidente no generó heridos ni muertos, un equipo técnico de la propia empresa iniciará el desmontaje y se realizará una inspección para determinar las causas del desplome que dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos en redes sociales. De esta forma podrá determinarse si fue una caída causante por las ráfagas de viento y cómo prevenirlas a futuro, o si fue producto de una mala colocación por parte de privados.