Las exploraciones subterráneas son una actividad de alto riesgo que solo los más valientes y preparados pueden llevar a cabo. En este clip viral, unos jóvenes vivieron un momento claustrofóbico al quedar atrapados en una “bolsa de aire” con muy poco oxígeno.

Un grupo de exploradores encontró una red de cuevas en un rancho abandonado y decidieron meterse para ver con qué se encontraban. Si bien la mayoría de la gente se mantendría alejada de algo así, los Underground Explorers pensaron que sería una expedición divertida para subir a su canal de YouTube.

Al ingresar a la cueva, vieron que estaba tan inundada y que solo había espacio suficiente para que alguien respire y vea hacia dónde se dirige. El grupo logró avanzar por el túnel, que tenía algunas partes con un poco más de espacio, pero igualmente los hombres debían de estar muy atentos porque un error podría ser una catástrofe.

En un momento, la situación se puso tan riesgosa que solo se podía avanzar mientras miraban al techo, esperando ir por el camino correcto. Uno de los exploradores se filmó a sí mismo durante esta parte y estuvo todo bien hasta que su mente le jugó una mala pasada y entró en pánico.

Esto hizo que perdiera la orientación sobre dónde estaba la bolsa de aire y quiera salir. La cámara se cayó al agua durante unos segundos, pero afortunadamente resurgió y el compañero que retrocedía también encontró aire nuevamente. Como resultado, los dos chicos involucrados en el aterrador momento estaban sangrando.

“Mi mayor temor es ahogarme. Fue una vigilancia difícil. Me alegro de que estés a salvo”; ”Honestamente, aunque no estoy en la cueva, sentí escalofríos en la espalda y recé por tu seguridad”; “Para aquellos que quieren vivir una aventura, no hay cueva que valga más que una vida”; “Hay que tener mucho coraje para meterse en un lugar así. Me alegra que hayan podido salir”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Recorrió una casa abandonada y encontró algo que lo dejó en shock: “Hecho por un niño”

Es conocido bajo el acrónimo de “Hoarfrost Sky” y es un explorador español que lleva cinco años descubriendo espacios inhabitables. Recientemente, el hombre oriundo de Madrid, España, hizo un increíble hallazgo en una casa abandonada: encontró poemas de amor y pinturas de décadas de antigüedad.

Según la revista Newsweek, el explorador urbano estaba investigando una casa abandonada y se tropezó con un boceto que llamó su atención. Grande fue su sorpresa al ver fotografías y poemas con gran valor sentimental. Vale agregar que explorar es una práctica que consiste en descubrir espacios inusuales o no concurridos frecuentemente. Por lo general, se trata de edificios o áreas que están “fuera de los límites”, es decir, criptas abandonadas hasta dormitorios antiguos o embrujados.

El poema de amor que más le llamó la atención a "Hoarfrost Sky" (Foto: Hoarfrost Sky / Reddit)

“El poema fue escrito por el anciano que solía vivir allí en los años 70, como la dedicatoria de un libro que le regaló a su esposa”, declaró el joven, quien publicó lo que encontró mediante sus redes sociales. En cuanto a los dibujos, sostuvo que algunos de ellos fueron firmados por una persona diferente. “Diría que tal vez los dibujó su esposa, pero no puedo asegurarlo. Incluso había algunos dibujos al final del libro hechos por un niño”, agregó.

Para cerrar, el español compartió el poema de amor que más le llamó la atención y dejó la traducción para la comunidad hispana y latinoamericana. “Me llega, la nada, tu canto de amor silenciado. Solo tu figura, en mi mente, me acompaña. Y para vos es, siempre, mi pensamiento. Para Paloma, 15-8-1971. Enrique”, se lee en el texto.

