El Reloj del Apocalipsis se ajusta a su punto más cercano al fin del mundo: ¿qué significa?

Científicos advirtieron que el planeta y la humanidad están cada vez más cerca de su fin. Este 2026, el Reloj del Apocalipsis (en inglés, Doomsday Clock) marca poco más de un minuto antes del ocaso, debido a diversos factores internacionales, como climáticos y políticos.

Qué significa que el Reloj del Apocalipsis esté en su punto más cercano al fin

El Reloj del Apocalipsis o del Juicio Final fue creado por científicos y es una suerte de herramienta que permite visualizar la posibilidad de que la humanidad llegue a su fin, de acuerdo con The Bulletin.

Este 2026 se adelantó algunos segundos más a la medianoche y está a solo 85 segundos de marcar el final. Se trata de su punto más cercano a las 00.00 desde su creación, hace 79 años.

El Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de Científicos Atómicos compartió el pasado martes que el mundo se acercó cuatro segundos más a una inminente catástrofe en comparación con el año 2025.

La razón por la que las manecillas del Reloj del Apocalipsis marcan una hora crítica está relacionada con la amenaza nuclear, ya que el arsenal de este tipo aumenta y hay tratados de no proliferación.

Otros factores determinantes para el fin del mundo son el cambio climático y la creciente hostilidad entre las potencias internacionales, de acuerdo con los científicos.

El Reloj del Apocalipsis marca 85 segundos para la media noche (X/BulletinAtomic)

Alexandra Bell, presidenta del boletín del Reloj del Apocalipsis, explicó que todos estos factores fueron decisivos para la nueva aproximación.

La historia del Reloj del Apocalipsis

El Reloj del Apocalipsis o Doomsday Clock fue diseñado en 1947 por científicos del Proyecto Manhattan con el objetivo de representar la proximidad del mundo a una crisis global autoprovocada, según UNAM Global.

La medianoche marca la destrucción catastrófica de la humanidad, y los segundos apuntan a qué tan cerca está la Tierra de llegar a un escenario de “juicio final”.

Cada año, el Reloj del Apocalipsis marca menos segundos para el fin de la humanidad (Archivo) ...

El reloj ha funcionado durante casi ocho décadas y ha sido ajustado más de 25 veces. El año en el que estuvo más lejos del fin fue en 1991, cuando se colocó a 17 minutos de la media noche.

Esto luego de que la Guerra Fría concluyera. Mientras que su punto más cercano es el actual, que marca 85 segundos para el ocaso de los seres humanos.

El Reloj del Apocalipsis considera eventos como conflictos internacionales, armamento nuclear, la aparición de tecnología disruptiva, la crisis climática y fenómenos como la contaminación, las pandemias y la desinformación masiva, entre otros.

Por qué en 2026 la humanidad está más cerca del fin

El Reloj del Apocalipsis contempla diversos factores para adelantarse a la medianoche. Según su sitio web, los principales son: riesgo nuclear, cambio climático, tecnologías disruptivas y bioseguridad.

En 2023, el Reloj del Apocalipsis marcó 90 segundos antes de la media noche (X/BulletinAtomic)

El Boletín de la Junta de Científicos Atómicos mencionó que en 2026 el reloj se encuentra en su punto más cercano a las 00.00 debido a un “fracaso de liderazgo mundial”, según USA Today.

“Los riesgos catastróficos están en aumento, la cooperación está en declive y se nos acaba el tiempo. El cambio es necesario y posible, pero la comunidad global debe exigir a sus líderes una acción rápida”, declaró la presidenta del boletín Alexandra Bell.

De acuerdo con los científicos, son los líderes internacionales, particularmente de países como Estados Unidos, Rusia y China, los que deben tomar la iniciativa y cambiar la trayectoria actual, que es “insostenible”.

Además, el boletín denunció que estos y otros países se han vuelto cada vez más agresivos, conflictivos y nacionalistas, lo que representa un peligro para la vida en la Tierra y una inminente catástrofe autoprovocada.