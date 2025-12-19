La historia de la niña norteamericana que desapareció en 1983 y que encontraron 42 años después

En los últimos días, la oficina del sheriff del condado de Jefferson, Estados Unidos, informó que la policía logró localizar a una mujer que había sido reportada cuando apenas tenía tres años de edad. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el 2 de abril de 1983, Joseph Newton, padre de la víctima, denunció que su hija y su esposa, Debra Newton, salieron de su casa en la madrugada y jamás regresaron.

Según el hombre, antes de marcharse, su pareja le contó que había conseguido un nuevo trabajo en el estado de Georgia, por lo que planearon mudarse juntos al sureste del país. Desde ese momento, la mujer se convirtió en una de las ocho fugitivas más buscadas por el FBI por secuestro parental.

El impactante antes y después de Michelle Newton

Aunque por décadas Joseph no tuvo información sobre el paradero de su hija, el pasado 24 de noviembre de 2025, las autoridades confirmaron la captura de una mujer de 66 años en The Villages, Florida, que coincidía con la descripción de Debra. Tras el arresto, la policía reveló que, luego de dejar la casa que compartía con su esposo en Kentucky, cambió su nombre a Sharon y también le dio otra identidad a la menor.

Además, empezó su vida de cero en Florida, donde se volvió a casar con otra persona, a quien jamás le contó su pasado. Sin embargo, recientemente, un informante de Crime Stoppers la reconoció y realizó la denuncia ante las autoridades.

¿Por qué la policía encontró a Michelle Newton 42 años después?

Joseph explicó en algunos medios locales que, a principios de los 2000, desistió de la búsqueda y las autoridades decidieron cerrar el caso en 2005, tras no tener ningún indició de la desaparición. “Ella siempre ha estado en nuestro corazón”, comentó el hombre durante una de las entrevistas. También aseguró que no cambiaría por nada el momento en el que la policía lo llamó para informarle el hallazgo.

Debra tuvo que responder frente a la justicia de Estados Unidos WLKY

Por su parte, Michelle indicó que nunca estuvo enterada de lo sucedido ni de su vida pasada, pero que está dispuesta a apoyar a sus padres en lo que sea necesario para superar la situación y sanar. A pesar de que Debra fue arrestada por presunto secuestro parental y procesada en la corte de Louisville, hace poco fue liberada gracias a que un familiar aceptó ayudarla y pagar su fianza.

Por Stephany Guzmán Ayala