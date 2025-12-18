Es latino y fue llevado ante un juez en Florida por remolcar un carro con una niña de 4 años a bordo

Un hombre latino que manejaba una grúa en Florida fue acusado de negligencia infantil luego de remolcar un auto con una niña a bordo. El conductor hizo caso omiso al desesperado pedido del padre de la pequeña, quien salió despedida del vehículo, lo que le provocó heridas leves en ambos brazos y en la pantorrilla derecha. Por este delito, el imputado podría afrontar una cuantiosa multa y hasta cinco años de prisión.

Florida: acusan a conductor de grúa por remolcar un auto con una niña a bordo

En la pequeña ciudad de Sunrise, ubicada en el condado de Broward, en Florida, tuvo lugar un caso inusual el domingo pasado. Cerca del restaurante Bistro Creole, un hombre había estacionado su vehículo por unos minutos. Sergio Suárez, un trabajador del servicio de grúas, remolcó el rodado sin percatarse de que dentro había una niña de cuatro años.

El hecho sucedió fuera de un restaurante ubicado en Florida Google Maps

Según los testigos del hecho, citados por el medio NBC Miami, el hombre comenzó a golpear la ventanilla de la grúa desesperado para avisarle al conductor que su pequeña hija estaba dentro del automóvil. Las personas que estaban cerca comenzaron a gritar: “¡Su hija está ahí dentro!“.

El video de las cámaras de seguridad cercanas mostró que la grúa arrancó sin prestar atención al pedido del padre, quien empezó a correr detrás. El informe judicial de los investigadores señaló que cuando Suárez salió del estacionamiento con el vehículo remolcado, el propietario del coche lo persiguió por la calle principal.

Finalmente, la menor cayó en una calle concurrida. Según el relato de las autoridades, el conductor siguió adelante sin reparar en lo ocurrido. Por su parte, el padre “inmediatamente corrió hacia el tráfico, recogió a su hija del medio de West Oakland Park Boulevard y la puso a salvo”, según Hawaiian News Now.

Los oficiales llamaron a su empleador, All-Ways Towing, para que regresara. El conductor volvió al lugar, pero presuntamente dejó el auto lejos de los dos y trató de escapar nuevamente. “Había una niña en el vehículo que luego tuvo que saltar en medio de la carretera”, le recriminó el juez del condado de Broward, Corey Friedman.

La versión opuesta del latino que remolcó un carro con una niña a bordo

Frente a las acusaciones en su contra, un abogado defensor sostuvo que este relato no es real. En el proceso judicial, contó la versión del acusado, quien aseguró que comprobó en repetidas ocasiones que no hubiera ninguna persona dentro del auto.

El video mostró al latino mientras conducía la grúa y dejaba al padre de la niña atrás sin prestarle atención NBC Miami

“Me dijo que revisó el vehículo tres veces antes de remolcarlo y que no había ningún niño”, expresó el abogado. “También tenía un compañero, al que llama vigilante. Hizo que él también revisara el automóvil para asegurarse. Por eso no sabe cómo sucedió”, agregó.

Los cargos que enfrenta el latino en Florida

Luego de la audiencia judicial, Suárez fue liberado bajo una fianza de 10.000 dólares. Hawaiian News Now informó que se lo vio salir de la cárcel el lunes por la noche, todavía con su uniforme.

Tras el incidente, la niña resultó con heridas leves en ambos brazos y en la pantorrilla derecha. La compañía de remolque en la que trabajaba el latino no respondió a las consultas sobre el hecho.

El latino fue llevado ante un juez en Florida y enfrenta un cargo por negligencia infantil NBC Miami

Por su parte, Suárez enfrenta un cargo por negligencia infantil sin causar grandes heridas corporales. Según la firma de abogados Hanlon Law, este delito se caracteriza por la inacción en lugar de la acción. Consiste en causar daño por omisión.

Si bien las consecuencias específicas de la negligencia infantil dependen de las circunstancias del caso, generalmente se considera un delito grave de tercer grado. Esto puede conducir a penas de hasta cinco años de prisión y una multa de US$5000.