Le hizo creer a su novio que cocinó una gallina embarazada y su reacción causó furor en las redes

En las redes sociales abundan los contenidos capaces de captar la atención de miles de personas, desde relatos conmovedores hasta ocurrencias sorprendentes. En esta ocasión, quienes se robaron el protagonismo en TikTok fueron Yashira y su novio Joaquín, luego de que un insólito video los convirtiera en virales. Todo nació a partir de una broma perfectamente calculada de ella para sorprender a su novio con una escena realmente desopilante: simular que estaba cocinando una gallina aparentemente embarazada.

El video compartido en TikTok por el usuario (@LaFamiliaGomes) bajo el título “Le hago creer a mi novio que cociné una gallina embarazada” muestra paso a paso la ingeniosa broma. En las imágenes se ve cómo Yashira colocó un pollo más pequeño dentro de otro más grande, los horneó juntos y preparó cuidadosamente todo para darle credibilidad a su idea.

La reacción de Joaquín hizo estallar de risa a miles en TikTok (Captura: TikTok)

Cuando llega el momento de la revelación, Yashira abrió el pollo ya preparado y dejó al descubierto al ave más pequeña en su interior. La reacción de Joaquín no tardó en llegar: totalmente sorprendido, observó la insólita escena mientras su novia insistía en que lo que estaba viendo era real. Con toda seriedad, Yashira sostuvo que “la gallina que cociné estaba embarazada”, rematando así una de las bromas más comentadas en la plataforma.

El novio de Yashira cayó en la broma y sorprendió a todos

El desconcierto de Joaquín creció a cada segundo mientras observaba lo que creía que era una escena imposible. Con evidente confusión, examinó la gallina y comenzó a encontrar las piezas del pollo que Yashira había escondido en su interior. “Joaquín, es un pollito bebé”, insistió Yashira, logrando que su novio cayera aún más en la broma.

Yashira mantuvo la broma hasta el final y su pareja no podía creer lo que veía (Captura: TikTok)

La grabación retrató a Joaquín completamente conmocionado por la situación. “Es lo más triste que vi en mi vida, matamos a una gallina embarazada”, afirmó, visiblemente afectado. La tensión aumentó cuando enfrentó a su pareja: “¿Cómo no te diste cuenta de esto?”, a lo que Yashira respondió sin perder la calma: “Si me hubiera dado cuenta, lo habría sacado”. La indignación de Joaquín escaló al punto de considerar tomar medidas legales: “Hay que demandar a quien nos lo vendió, mataron una gallina embarazada”. Mientras él se negó a probar la preparación, Yashira continuó con su actuación y comió como si nada hubiera pasado.

El desenlace llegó con un giro inesperado y revelador, en el momento en que Yashira puso en duda la lógica de la situación preguntándole a Joaquín si las gallinas se embarazaban o ponían huevos, lo que lo dejó aún más confundido. Poco a poco, él empezó a cuestionarse lo que acababa de presenciar hasta que, entre risas, terminó admitiendo su grave error.

Las reacciones de los usuarios al video viral

Como era de esperarse, el video no pasó desapercibido en TikTok y rápidamente superó las 70 mil visualizaciones, acumulando más de 6 mil “me gusta” y generando una gran cantidad de comentarios. La creatividad de la broma y la genuina reacción de Joaquín despertaron todo tipo de respuestas entre los usuarios.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer (Captura: TikTok)

Entre las interacciones, muchos optaron por tomárselo con humor y remarcar el desconcierto del joven. “En ningún momento se acordó que pone huevos jajaja” y “Yo imaginándome una gallina embarazada” fueron algunos de los mensajes más repetidos, acompañados por carcajadas y expresiones de asombro que contribuyeron a que la publicación se volviera aún más viral.