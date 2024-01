escuchar

Las vacaciones de verano son un momento ideal para disfrutar en familia y, más aún, si es en una playa. Sin embargo, a una familia que se fue a disfrutar de la costa de Melbourne, en Australia, le pasó algo que los dejó atónitos en al momento de repasar los retratos familiares. Se trata de una imagen que sorprendió a todos y rápidamente se viralizó en las redes sociales por un detalle no menor.

La playa es un lugar ideal para disfrutar en familia, ya que se combina el relajarse con tomar sol, nadar e incluso jugar en la arena. Pero todo se puede tornar un poco oscuro cuando ronda el peligro en la zona, lo que lleva a las familias a pensarlo dos veces antes de poner en riesgo la vida de los más pequeños.

Melbourne, Australia. Aleksandar Todorovic - Shutterstock

Una familia disfrutó de una agradable tarde en las costas de Melbourne y se sacaron una gran cantidad de fotos. En una de ellas, que tiene un aspecto inocente, se ve a las personas dispersas por la costa y la arena, pero un detalle llamó la atención de todos: la aleta dorsal de un pequeño tiburón acechando entre ellos.

La imagen fue tomada a principios de 2023 en Carrum Beach, pero se viralizó en las últimas semanas, cuando algunos usuarios en las redes sociales discutieron sobre el depredador de las aguas. La escalofriante imagen fue subida a una página de Facebook llamada Chelsea SES, luego de que un grupo de rescatistas le advierta a los lugareños y turistas sobre el peligro que acechaba en la zona. “Ayer publicamos sobre un avistamiento de tiburones, justo al lado de la playa, entre Bonbeach y Chelsea”, manifestaron.

En la imagen se ve la aleta dorsal del pequeño tiburón merodeando por la playa Facebook/Chelsea SES

Del mismo modo, añadieron: “Bueno, más tarde recibimos un mensaje de una familia que sigue nuestra página y que estaba en Carrum Beach temprano en la mañana. Era la primera visita de su pequeño hijo a la playa y la pareja del caballero tomó un par de fotografías para registrar el día. Más tarde, cuando llegaron a casa y miraron las fotos, notaron algo en el agua poco profunda, justo detrás de ellos. ¿Era este nuestro tiburón?”

Ante la imagen, muchos usuarios de Facebook discutieron la veracidad y pusieron en tela de juicio si el tiburón se acercaría a la orilla.

En la caja de comentarios, los usuarios publicaron su opinión. “Parece un poco superficial para un tiburón que tendría una aleta de ese tamaño, a juzgar por dónde están parados el perro y el tipo de la izquierda. ¿No se habría dado cuenta el otro tipo detrás de ellos?”; “No podría ser muy grande, dado el tamaño del perro y la profundidad del agua” y “Estoy de acuerdo en que no se puede descartar, pero es muy poco probable que un tiburón, navegando en aguas poco profundas, no sea visto, y los que aparecen en la foto no se den cuenta”.

Sea cual sea la deducción de esta imagen, ya no será lo mismo cada vez que la familia involucrada en esta historia visite aquella playa.