En licuadora y con dos ingredientes: cómo hacer helado casero de banana en cuatro pasos
Enterate cómo replicar esta receta ideal para compartir durante las fechas de calor; su proceso demanda pocos minutos y podés disfrutarlo el mismo día
El helado es uno de los postres preferidos por los argentinos, tan así que se consumen casi siete kilos per cápita cada año. Si te considerás un fanático, aprendé una versión casera hecha con banana, que no lleva crema y solo posee dos ingredientes.
Muchos consideran que hacer helado casero puede resultar complejo e incluso requerir de algunos productos costosos. Por este motivo, replicar esta guía económica te permitirá comer una opción de igual textura, pero con menos procedimiento.
Cómo hacer helado de banana sin crema ni azúcar
Ingredientes:
- 1 kg de bananas maduras.
- 400 g de dulce de leche clásico.
Paso a paso:
Producción del helado casero
- Cortá la banana en trozos pequeños. Colocá la fruta en la licuadora.
- Triturá la banana hasta que quede una pasta espumosa. Si querés podés añadirle un chorrito de leche.
- Una vez listo, volcá el contenido en una fuente de vidrio y agregá el dulce de leche de a cucharadas.
- Mezcla ambos ingredientes y enviá el recipiente al freezer por dos horas.
Tiempo de preparación: 7 minutos.
Tiempo aproximado para consumir el helado: 2 horas y 7 minutos.
Tips adicionales:
- Para sumarle crocante y sabor a tu helado casero, agregá chips de chocolate antes de enviarlo al freezer.
