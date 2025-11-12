Paté en casa: cómo hacer esta receta en simples pasos y sin exceso de sodio

El paté es un clásico de las costumbres culinarias argentinas. Es ideal para las picadas previas a la comida principal, o más bien como relleno de algún plato más abundante, como tartas o tartaletas. Al tratarse de una pasta untable, tan consumida, aprendé cómo realizarla en casa, con la receta idéntica de la abuela, sin conservantes ni exceso de sodio.

El paté es una pasta untable rica en proteínas y vitaminas que el cuerpo necesita para su función diaria (Fuente: Pexels)

Tradicional y sin errores: cómo hacer paté de hígado casero en simples pasos

Ingredientes:

400 g de hígado de pollo, vaca, cerdo o ternera.

2 cebollas medianas.

1 cucharadita de sal.

1 diente de ajo.

Pimienta a gusto.

Hierbas aromáticas a gusto.

2 cucharaditas de manteca sin sal o aceite de oliva.

Paso a paso:

1 Sofreír los ingredientes

Picá las cebollas en cubos pequeños.

Calentá en una sartén el aceite de oliva y volcá las cebollas allí.

Cuando la cebolla esté dorada, retirala de la sartén y esperá a que se enfríe.

Cortá el hígado en cubos (excepto si es el de pollo, en este caso ponelo de a mitades).

Colocá el hígado en la misma sartén y sofreí.

Revolvé durante cuatro minutos hasta que se forme una consistencia pastosa.

Apagá el fuego y esperá a que la temperatura disminuya.

2 Preparación del paté

Añadí al hígado la cebolla, la sal, la pimienta y las hierbas.

Colocá todo en un bol y mixeá o triturá con una batidora hasta lograr una pasta.

Volcá el paté en un recipiente de vidrio, cubrilo con un papel film y conservalo en la heladera.

Tiempo de producción: 1 hora.

Tiempo estimado para consumir: 4 horas.

Tips adicionales:

El paté casero puede durar hasta seis días si se conserva en un recipiente de vidrio y cubierto.