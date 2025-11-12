Paté en casa: cómo hacer esta receta en simples pasos y sin exceso de sodio
Descubrí la guía definitiva de esta pasta untable a base de carne picada y con diferentes sabores
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El paté es un clásico de las costumbres culinarias argentinas. Es ideal para las picadas previas a la comida principal, o más bien como relleno de algún plato más abundante, como tartas o tartaletas. Al tratarse de una pasta untable, tan consumida, aprendé cómo realizarla en casa, con la receta idéntica de la abuela, sin conservantes ni exceso de sodio.
Tradicional y sin errores: cómo hacer paté de hígado casero en simples pasos
Ingredientes:
- 400 g de hígado de pollo, vaca, cerdo o ternera.
- 2 cebollas medianas.
- 1 cucharadita de sal.
- 1 diente de ajo.
- Pimienta a gusto.
- Hierbas aromáticas a gusto.
- 2 cucharaditas de manteca sin sal o aceite de oliva.
Paso a paso:
1
Sofreír los ingredientes
- Picá las cebollas en cubos pequeños.
- Calentá en una sartén el aceite de oliva y volcá las cebollas allí.
- Cuando la cebolla esté dorada, retirala de la sartén y esperá a que se enfríe.
- Cortá el hígado en cubos (excepto si es el de pollo, en este caso ponelo de a mitades).
- Colocá el hígado en la misma sartén y sofreí.
- Revolvé durante cuatro minutos hasta que se forme una consistencia pastosa.
- Apagá el fuego y esperá a que la temperatura disminuya.
2
Preparación del paté
- Añadí al hígado la cebolla, la sal, la pimienta y las hierbas.
- Colocá todo en un bol y mixeá o triturá con una batidora hasta lograr una pasta.
- Volcá el paté en un recipiente de vidrio, cubrilo con un papel film y conservalo en la heladera.
Tiempo de producción: 1 hora.
Tiempo estimado para consumir: 4 horas.
Tips adicionales:
- El paté casero puede durar hasta seis días si se conserva en un recipiente de vidrio y cubierto.
LA NACION
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit
Más notas de Trucos de cocina
Sin azúcar ni conservantes. La mousse frutal que suplanta al chocolate y es ideal para comer en verano
Adiós al horno. El almuerzo proteico con cuatro ingredientes ideal para aquellos que no disponen de tiempo
En tiempo récord. El truco definitivo para hacer merengue suizo e italiano sin cometer errores
Más leídas de Recetas
- 1
Almuerzo saludable: los rolls de pescado superlivianos sin harina ni fritura
- 2
Postre fit: la mousse de chocolate que es furor en las redes y solo tiene dos ingredientes
- 3
Con cuatro ingredientes: el paso a paso de la torta helada de crema de frutilla que vas a amar
- 4
Almuerzo exprés sin horno: la ensalada tibia rica en proteínas que puede sacarte del apuro