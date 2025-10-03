Por qué se celebra el Mean Girls Day cada 3 de octubre

Cada 3 de octubre, las redes sociales se llenan de referencias rosas, memes y frases célebres que tienen un solo origen: Chicas pesadas (Mean Girls), la icónica comedia adolescente que se estrenó en 2004. Aunque no se trata de un feriado oficial, el Mean Girls Day se convirtió en una fecha especial para miles de fanáticos que celebran esta película como un verdadero fenómeno de la cultura pop.

La elección del 3 de octubre no es casual. Todo se remonta a una escena específica del film protagonizado por Lindsay Lohan en el papel de Cady Heron. Durante una clase de matemáticas, el personaje de Aaron Samuels —interpretado por Jonathan Bennett— se da vuelta y le pregunta a Cady qué día es. Ella muy nerviosa, pero encantada por la atención del joven, piensa: “El 3 de octubre, me preguntó qué día era”. Esa línea, aparentemente simple, se volvió icónica. A tal punto que los fans decidieron inmortalizarla cada año como una especie de efeméride no oficial que celebra su significado romántico y nostálgico.

Dirigida por Mark Waters y escrita por Tina Fey, Mean Girls es mucho más que una comedia escolar. La historia, basada en el libro Queen Bees and Wannabes (Abejas Reina y Aspirantes) de Rosalind Wiseman, retrata las complejas dinámicas sociales en las escuelas secundarias estadounidenses, y se convirtió en un clásico del cine adolescente. Actualmente, se encuentra disponible en Netflix, donde suma gran cantidad de fanáticos que la descubren año tras año.

Cada 3 de octubre, las redes sociales se inundan de clips, gifs y homenajes. Incluso los actores originales suelen sumarse a esta celebración digital, comparten recuerdos de la filmación o recrean escenas. Por ejemplo, en esta ocasión, Lindsay Lohan decidió compartir no solo el clásico video de su escena, sino también una foto con la frase: “La vida que una chica busca”.

Rápidamente, su publicación se volvió viral con decenas de comentarios de sus seguidores que recuerdan su icónico protagónico. “El mejor día del año“; ”Es 3 de octubre. ¡Feliz día de las chicas malas!“; ”Las quiero reinas" y “Ya no solo #MeanGirlsDay ¡Feliz aniversario a Anna y Eric!“, fueron algunos de los comentarios que inundaron el posteo de Instagram.

Cómo celebrar el 3 de octubre, el Mean Girls Day

Ideas para no dejar pasar el día de las Mean Girls y sumarse como todo un fan a la ola de seguidores de la película:

Vestirse de rosa.

Hacer algo divertido con amigos, como ir a un restaurante o maratonear la película.

Disfrutar de un buen plato de papas fritas o de algún alimento con carbohidratos.

Recordar las citas más importantes de Mean Girl s, dichas por Regina George, como: “Pero... es que eres realmente bonita. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que eres bonita?”; “Sube, perdedora. Vamos de compras” y “Esa es la falda más fea que he visto en mi vida”.

Grabar un clip navideño con el tema "Jingle Bell Rock"

Usar una corona de princesa.

Debido a que Cady era una experta en matemáticas, se pueden buscar problemas de cálculo y resolverlos.

Escuchar la banda sonora de Mean Girls.

Pasar la tarde en un shopping.