Evangelina Anderson habló de los rumores de romance con Leandro Paredes y fue tajante: “Me parece fatal”

En agosto, Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis tras 18 años juntos y tres hijos en común. Después de la ruptura, la modelo se instaló definitivamente en Buenos Aires y retomó su agenda laboral como jurado de Los 8 escalones (eltrece) y firmó contrato para participar de MasterChef Celebrity (Telefe). En el medio, su vida personal tomó mucho protagonismo, puesto que se la vinculó sentimentalmente con un hombre casado. Todas las miradas apuntaron a Leandro Paredes, pero tanto ella como el futbolista y su pareja Camila Galante lo desmintieron. Ahora Anderson volvió a referirse a los rumores de romance con el campeón del mundo y fue contundente.

El escándalo alrededor de Anderson estalló a principios de septiembre cuando Yanina Latorre deslizó que Anderson podría estar en pareja con un hombre comprometido. Aunque no dio nombres, se vinculó a la modelo con Leandro Paredes, quien está casado con Camila Galante, madre de sus tres hijos. En diálogo con Paula Varela para Intrusos (América TV), Galante lo desmintió y hasta dijo que fue su marido el que le mostró la noticia. “Él me desmintió rotundamente un romance con Evangelina (...) Me dijo que no la conoce”, expresó según el mensaje que compartió la panelista.

Tras su separación de Martín Demichelis, trascendió que Anderson pudo haber iniciado una relación con un hombre casado (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Ahora Anderson se refirió a su vida personal y en diálogo con LAM (América) aseguró que no tiene ni tiempo ni ganas de empezar una nueva relación amorosa.

“Estoy con los chicos, ellos son mi prioridad”, sostuvo y evitó responder a cualquier pregunta sobre Martín Demichelis. Asimismo, volvió a insistir en que los rumores de romance con el mediocampista de Boca Juniors eran completamente falsos. “Es feo que te ensucien y que digan algo que no es”, sostuvo y reafirmó que no conoce al futbolista y no lo vio nunca en su vida.

Evangelina Anderson volvió a negar los rumores de romance con Leandro Paredes, quien está casado con Camila Galante, madre de sus tres hijos (Foto: Instagram @evangelinaanderson / @leoparedes20)

“No está bueno por la mujer de Leandro Paredes. Ella tiene tres chicos, un bebé muy chiquito y sinceramente yo me pongo en el lugar de ella y me parece fatal que se digan esas cosas”, expresó Anderson y remarcó: “Jamás saldría con un hombre casado y lo digo y lo recontra digo. Si hubiese un video no sería tan hipócrita de decir esto en cámara".

Asimismo, esta semana durante la entrega de los premios Martín Fierro, Anderson también se enfrentó cara a cara con Yanina Latorre por los dichos de que salía con un hombre casado. “Contá quién es el hombre casado con el que yo salía. Yo te invito, si es verdad, si vos querés la credibilidad de la gente decilo ahora”, la animó Anderson frente a las cámaras de Desayuno Americano (América TV) y la conductora arremetió: “No me amenaces con esa porque no puedo”. Asimismo, reafirmó que no se trataba de Leandro Paredes.

El inesperado cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson

“Dijiste que había un video. Si hay un video, mostralo”, insistió Anderson y si bien Latorre le prometió que iba a compartirlo en su programa Sálvese quien pueda (América TV), mostró su reparo por la posibilidad de arruinar a una pareja, puesto que, según ella misma dijo, el hombre en cuestión está en una relación. “Si no lo muestra es mentira, recuerden”, lanzó la modelo. Hasta el momento, Latorre no hizo públicas las presuntas imágenes comprometedoras. A pesar de las tensiones terminaron a los abrazos y con la promesa de ir a comer juntas.