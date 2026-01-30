Qué es la caminata de la maleta: el ejercicio de carga que ayuda a trabajar fuerza, estabilidad y postura al mismo tiempo
El ejercicio combina una serie de instrucciones que serán vitales para fortalecer músculos que inciden en la postura corporal
La “caminata de la maleta” o, en inglés, Suitcase Carry, es un ejercicio del que pocos imaginan sus beneficios para la zona media del cuerpo. El movimiento sencillo de llevar una valija puede fortalecer zonas que no conocíamos y son indispensables para la vida diaria.
A pesar de su sencillez y simpleza, las valijas, por lo general, más en viajes largos, suelen estar muy cargadas de ropa. Eso hace que sean más pesadas y, por ende, cueste un poco más el ejercicio en cuestión.
Uno de los principales beneficios de llevar la valija rodante es fortalecer los músculos oblicuos —se encuentran al costado de la cintura— y los músculos estabilizadores profundos —situados cerca de la columna vertebral—, lo que te otorgará más equilibrio y una postura firme.
En definitiva, al agarrar la valija, se pone a prueba el agarre con los antebrazos y los glúteos. Además, los músculos posturales trabajan para que el cuerpo esté erguido y no encorvado.
Los cuatro beneficios fundamentales de la caminata de la maleta
- Mejora la postura: al resistir la inclinación lateral, entrenas la alineación neutra bajo estrés.
- Mejora la fuerza de agarre: este es un indicador orientado a la longevidad y el atletismo.
- Mejorar la resiliencia espinal: este ítem indica cómo se prepara el cuerpo para afrontar la asimetría del movimiento en la rutina diaria.
- Facilitar la transferencia de rendimiento: desde el movimiento con la valija hasta levantar bolsas de la compra, los beneficios son prácticos e inmediatos.
La caminata del granjero, una alternativa viable
La caminata del granjero es un ejercicio apto para cualquier tipo de persona y forma parte de la cotidianidad: se lo practica cada vez que toca cargar bolsas llenas de compras o mochilas repletas de útiles.
La farmer’s walk —su nombre en inglés— se destaca, principalmente, por la fuerza y acondicionamiento que implica caminar una distancia mientras se sostiene una carga pesada en cada mano, como podría ser una bolsa repleta de productos o mochilas con carga.
A continuación, conocé las claves para realizar este ejercicio a la perfección:
- Seleccionar la carga: elegir dos pesos iguales que sean desafiantes, pero manejables.
- Primera posición: mantenerse parado con los pies separados al ancho de los hombros, colocar los pesos en cada mano, manteniendo la postura erguida, con los hombros hacia atrás y el pecho levantado.
- Inicio de la caminata: con la postura erguida, el peso levantado y sin inclinarse hacia adelante o hacia atrás, se deben comenzar a dar los primeros pasos. Los hombros deben permanecer alineados y la mirada hacia el frente.
- Duración y distancia: caminar de 30 segundos a un minuto puede ser un buen arranque. Con el paso de los días o la práctica, se puede incrementar la duración o la distancia a medida que se adquiera fuerza y resistencia. Cabe destacar que lo ideal en estos casos es tener el visto bueno del médico de cabecera
- Fin de la caminata: al finalizarla, se deben colocar los pesos en el suelo de manera controlada. Se descansa durante minutos y se vuelve a repetir el proceso cuantas veces se pueda o se tenga indicado.
