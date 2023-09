escuchar

A lo largo de los últimos años, se popularizó en redes sociales la expresión “POV”. Especialmente al entrar a X, nombre de Twitter desde el cambio que llevó a cabo Elon Musk, durante un tiempo se pudieron apreciar infinidad de tuits que usaban este recurso. A pesar de esto, muchos usuarios no conocen su significado e incluso lo emplean mal.

Dentro del universo de las redes, hay todo tipo de códigos y normas sociales propias, muchas veces distintas a las que se utilizan en el mundo real. Ciertos contenidos y formas de escribir son validados dentro del espacio de una plataforma y pueden no gozar del mismo reconocimiento fuera de ese mundo.

Incluso, muchos de esos códigos varían entre plataformas. Así es como algo que para muchos usuarios sea gracioso y difundido en TikTok quizás no lo sea en X, donde la predominancia del texto y otros factores modifican lo que eligen consumir los usuarios.

En este caso, el POV se trata de un recurso que, a grandes rasgos, logró trascender esas barreras y estar presente en las principales redes sociales usadas por los jóvenes. A pesar de que se observó masivamente en X, Instagram y TikTok también tienen una enorme cantidad de videos en los que se emplea este recurso.

Qué es POV y por qué muchos usuarios lo utilizan mal

Como bien explicó la usuaria de TikTok @andiepignanelli, POV significa “point of view”, que en castellano se traduce como “punto de vista”. La expresión proviene de un recurso cinematográfico que en ocasiones usan los directores para hacer un plano subjetivo, los cuales representan la mirada de uno de los personajes.

Qué significa el término POV, furor en los videos de redes sociales

Es decir, cuando se utiliza un POV en una película, en ese fragmento las imágenes estarán tomadas como si fueran desde la visión de un personaje en particular. Esta misma manera de utilizarlo se trasladó a las redes sociales. Al leer el término en un tuit o video, lo que se describe es el punto de vista en el que el usuario debería situarse para observar ese contenido.

Un ejemplo del uso correcto del POV Captura

A pesar de que el uso es bastante claro, la enorme popularidad del término se construyó también con formas incorrectas de aplicarlo. Lo que hacen muchos usuarios es utilizar el point of view como herramienta para contextualizar una situación. Es decir, posterior al POV, incluyen información que es necesaria para el video, aunque el estilo de la grabación no sea con un plano subjetivo. Este es un error muy común, ya que el término se aplica masivamente por muchos que no conocen el significado.

Más allá de este caso en particular, muchos términos populares en redes sociales son utilizados con un significado distinto al que tienen por fuera de ese contexto. Por citar un caso, en su momento Twitter estaba plagado de posteos con la palabra “bomboclaat”, que fue sucesora del término “sco pa tu manaa”, la cual invitaba a los usuarios a opinar sobre un tema propuesto.

Lo cierto es que bomboclaat viene del lenguaje rastafari y es un término que expresa enojo o asombro, por lo que nada tiene que ver con la utilización que se le dio durante mucho tiempo en la red social.

