Parques nacionales de EE.UU. en alerta: la tendencia viral que invalida los pases 2026 con el rostro de Trump

El Departamento del Interior de Estados Unidos (DOI, por sus siglas en inglés) comenzó a tomar medidas ante una nueva tendencia entre los usuarios que adquirieron el pase de parques nacionales para 2026, quienes han optado por cubrir con un sticker el rostro del presidente Donald Trump, que se encuentra impreso en el documento. Según advirtieron, esta acción que podría provocar que el pase pierda su validez.

Por qué pueden invalidar el pase de parques nacionales con el rostro de Trump

De acuerdo con SFGate, el Departamento del Interior puede invalidar los pases de parques nacionales a los usuarios que cubran el rostro de Donald Trump con una pegatina u otro tipo de cobertura, o bien cobrar un monto adicional en la entrada durante 2026.

Está prohibido poner stickers o coberturas a los pases de parques nacionales (nps.gov)

Recientemente, el DOI modificó sus normativas relacionadas con la leyenda “inválido si se altera” del America the Beautiful Pass, en donde ahora se especifica que las pegatinas, etiquetas o cualquier tipo de cobertura se consideran una adulteración del documento.

Esta medida surge como respuesta a una tendencia en redes sociales, en la que varios usuarios muestran cómo colocan stickers sobre el rostro del presidente Trump, el cual comenzó a aparecer en los pases desde el 1° de enero de 2026, pese a las impugnaciones legales que buscan impedir su inclusión.

Según el medio, los especialistas del departamento Allison Christofis y Jeff Beauchamp compartieron un correo electrónico interno en el que detallan los cambios en la política del pase. “Deformar el pase de cualquier manera, incluido escribir sobre él o añadirle pegatinas u otras coberturas, constituye una forma de alterarlo”, señala la normativa.“Alterar un pase puede ocultar información importante y las características de seguridad necesarias para prevenir el fraude”, añade el documento.

¿Se aceptan o no los pases de parques nacionales con pegatinas?

El personal del Departamento del Interior indicó que los empleados de los parques nacionales tienen la facultad de decidir si aceptan o no un pase modificado al momento de la revisión en la entrada.

Usuarios cubren los pases de parques nacionales con stickers (nps.gov)

Un pase podría ser aceptado únicamente si todos los elementos de seguridad permanecen visibles, entre ellos:

El holograma laminado en forma de montaña

El microtexto impreso

La palabra “interagency”, visible únicamente con tinta invisible en el frente del pase

En caso contrario, el personal puede solicitar al usuario que retire las pegatinas, ya sea del rostro de Trump o de cualquier otra parte del pase. Si el visitante se niega o el pase queda dañado, las autoridades pueden exigir el pago de un pase diario (day pass) o incluso cobrar un reemplazo del documento.

Estas modificaciones ocurren en medio de una disputa legal sobre la inclusión del rostro de Donald Trump en el diseño del pase, ya que diversos grupos consideran que viola la ley federal que regula el uso de arte y símbolos en documentos oficiales.

El Centro para la Diversidad Biológica presentó una demanda en la que argumenta que el DOI omitió un proceso público obligatorio y convirtió el pase America the Beautiful en una plataforma de carácter partidista.

Trump incluye su cumpleaños en días de entrada gratuita a los parques nacionales

A finales de noviembre de 2025, el Departamento del Interior anunció una renovación histórica de las normas de acceso a los parques nacionales, que entró en vigor el 1° de enero de 2026, e incluye cambios en el calendario de días de entrada gratuita, según Univision.

Si se cubre un pase d eparques nacionales, deben estar visibles los elementos de seguridad (nps.gov)

Entre las modificaciones más llamativas se encuentra la inclusión del cumpleaños del presidente Donald Trump como día de acceso libre.

El calendario de entrada gratuita a los parques nacionales en 2026 queda de la siguiente manera:

Día del Presidente: 16 de febrero.

16 de febrero. Día de los Caídos: 25 de mayo.

25 de mayo. Día de la Bandera / Cumpleaños de Donald Trump: 14 de junio.

14 de junio. Fin de semana del Día de la Independencia: 3 al 5 de julio.

3 al 5 de julio. 110.º aniversario del Servicio de Parques Nacionales: 25 de agosto.

25 de agosto. Día de la Constitución: 17 de septiembre.

17 de septiembre. Cumpleaños de Theodore Roosevelt: 27 de octubre.

27 de octubre. Día de los Veteranos: 11 de noviembre.

Además del cumpleaños de Trump, también se añadió oficialmente el fin de semana del 4 de julio y el cumpleaños del expresidente Theodore Roosevelt, ampliando así la lista de fechas con acceso gratuito.