Una influencer caminó sin zapatos por Tokio y sorprendió cuando mostró cómo quedaron sus medias

La influencer española Marina Rivers protagonizó un experimento viral que puso a prueba la limpieza de las calles de Tokio y sorprendió al mundo con su resultado. La creadora de contenido, que tiene 2,2 millones de seguidores, realizó una caminata sin zapatos por una zona concurrida de la capital y se quedó atónita con el desenlace.

El escenario elegido para este particular reto fue Shibuya, un epicentro urbano de Tokio conocido por su incesante movimiento y por ser uno de los distritos más densamente transitados del planeta. La influencer se puso unas medias blancas nuevas y se propuso averiguar si la fama de higiene extrema de la urbe “solo se trataba de un mito de internet”.

La influencer quiso poner a prueba la limpieza de la ciudad japonesa (Foto: @marinariverss)

Durante diez minutos, Rivers recorrió las calles sin calzado y dejó que sus medias estuvieran todo el tiempo en contacto con las veredas. “He visto muchísimo estos videos y me genera muchísima curiosidad porque es realmente una ciudad superlimpia”, contó en el clip, donde se la ve caminar en cámara rápida por las calles.

El resultado dejó a la creadora de contenido y a sus seguidores visiblemente sorprendidos: “¿Cómo los ven? Bueno, bastante bien, no tan limpios como esperaba, pero en España hubieran salido negros seguro", aseguró la creadora. Las medias apenas habían cambiado su color original, y mantenían una blancura notable a pesar de la exposición a uno de los entornos urbanos más activos del mundo.

El impacto de su descubrimiento se tradujo en una exclamación que resonó con miles de usuarios. “Mi casa está más sucia”, sentenció Rivers en sus redes sociales para ejemplificar la magnitud de la limpieza de Tokio comparada con un ambiente doméstico. A partir de este reto, quedó comprobada la percepción global sobre los elevados estándares de higiene en Japón.

Las medias habían cambiado apenas su color original (Foto: @_riverss_)

La sorprendente pulcritud de las calles japonesas no es casual. El país goza de una reputación internacional forjada en una profunda “gran conciencia social”. Expertos en comportamiento cultural señalan que los ciudadanos japoneses aprenden desde la infancia que el mantenimiento de los espacios públicos es un “deber como ciudadanos”, fundamental para la convivencia y el bienestar colectivo. Esta educación cívica se traduce en prácticas cotidianas como la recolección responsable de la propia basura y la participación voluntaria en la limpieza de lugares públicos, incluso después de eventos multitudinarios.

Además, Japón cuenta con un marco regulatorio estricto en materia de reciclaje y protección ambiental, lo que contribuye significativamente a una organización social eficiente y al sostenimiento de su impecable entorno urbano. Esta combinación de cultura cívica y leyes rigurosas consolidó a Japón como un ejemplo global. Es una realidad que el experimento de Marina Rivers puso en evidencia de manera innegable.

El video despertó un gran interés en el público. El video superó los 1,4 millones de reproducciones y obtuvo más de 35 mil likes. En los comentarios, cientos de internautas reflexionaron sobre la limpieza de Tokio y plantearon el debate sobre cómo la cultura de cada lugar influye en cómo mantienen el entorno. Este reto viral dejó en claro que los japoneses son campeones mundiales de la higiene urbana.