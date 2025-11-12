Vera Wang: la diseñadora neoyorkina de 76 años que impacta con su escultural físico

Vera Wang es una diseñadora estadounidense que revolucionó el concepto de los vestidos para casamientos. Su estilo vanguardista y minimalista son su carta de presentación al mundo. Figuras como Ariana Grande, Hailey Bieber y Vanessa Hudgens utilizaron sus diseños exclusivos en distintos eventos. Sin embargo, la repercusión sobre su persona no está orientada hacia sus trabajos, sino a cómo desafía el paso del tiempo: a sus 76 años conserva una figura esbelta que no condice con su DNI.

Vera Wang, la diseñadora que a los 76 años deslumbra con su figura

El pasado 3 de noviembre, en el marco de la CFDA Fashion Awards, donde se entregan los galardones anuales otorgados por el Consejo de Diseñadores de Moda de América, Wang deslumbró con su jovial apariencia y un físico privilegiado para una persona de 76.

Con un vestido que dejó su piel al descubierto, la diseñadora se llevó todas las miradas. El atuendo compuesto por un top negro con mangas al descubierto no hizo más que enaltecer su estilo de vida, el cual combina su pasión por las últimas tendencias de la moda, acompañada por una alimentación saludable y estricta.

Aunque no reveló con exactitud qué tipo de dieta lleva a cabo, su filosofía de vida evita los alimentos ultraprocesados y fritos. La ingesta de alimentos debe ser lo más natural posible, evitando conservantes y aditivos que adulteren su sabor. Brócoli, arroz integral, pollo, pescado, son algunos de los productos que están presentes en su día a día. Sin llegar a los extremos, Wang también manifestó que se da gustos como el de comer en casas de comida rápida.

Vera Wang, la diseñadora que desafía el paso del tiempo

“Claro que como en McDonald’s. Lo pido todos los días, durante dos semanas seguidas, ¡y luego cambio!“, explicó en una antigua entrevista a Page Six donde, también, aclaró que el descanso -duerme ocho horas por día- y el ejercicio físico son claves y vitales para recuperar las energías y estar vigente a sus 76.

Dentro de un riguroso plan que está armado e ideado a la perfección para estar sana y saludable, la diseñadora neoyorkina se aferra a la cultura del trabajo como el punto de partida para estar en plenitud. “Trabajé toda mi vida, así que siempre ha girado en torno al trabajo. Creo que el trabajo te mantiene joven y estimulado… Trabajo muchísimas horas y he criado a dos hijas. Creo que mantenerse ocupado es el mejor antídoto para una buena salud”, expresó sobre su filosofía de vida.

Una dieta equilibrada y mucho trabajo: las claves para llegar a los 76 años en forma

Rigurosa en cada acción o detalle, la diseñadora reveló que, tras una extensa jornada de trabajo que involucra entrevistas con celebridades para comprender la idea del vestido que se busca confeccionar, precisa un baño de inmersión para relajarse y así entrometerse en temas relacionados con la actualidad de su país: “Mi noche solo empieza después de tomar un baño caliente muy largo. Enciendo unas velas, pongo las noticias e intento ponerme al día con lo que pasó durante el día. Es el único momento en que puedo respirar de verdad. Es una parte muy importante del día para mí”.

De esta manera, Wang, a sus 76, deslumbra por su manera de trabajar, ver la vida e impacta con su físico que desafía al paso del tiempo y la longevidad.