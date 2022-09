Especulaciones en torno al testamento de la reina Isabel II: ¿dos allegados habrían quedado afuera?

Fueron horas movilizantes no solo para la monarquía británica, sino también para el mundo entero. A los 96 años y tras más de siete décadas en la corona, murió la reina Isabel II. En medio de la conmoción y la tristeza comenzaron a escucharse murmullos sobre qué pasará ahora que terminó una era. Todas las miradas están puestas en saber qué nombres aparecen en su testamento. Ya estaría establecido quiénes serían los beneficiarios de la herencia, sin embargo, esto llamó mucho la atención porque habría dos personas muy importantes que no estarían incluidas en el listado.

Si algo que caracteriza desde siempre a la corona británica, esos son los escándalos: desde la muerte de Lady Diana Spencer, hasta el romance entre el príncipe Carlos y Camila Parker Bowles, y los polémicos testimonios de Harry y Meghan Markle, quienes decidieron dar un paso al costado de sus labores reales. Pero, tras la muerte de Isabel II, se sumó un nuevo interrogante que involucra a los miembros de la casa real: quién se quedará con las joyas.

Tras la muerte de la reina Isabel, comenzó a especularse sobre quién recibiría las joyas FLICKR

Según consignó Entertainment Times, una fuente anónima le precisó a Star Magazine que la “reina tenía su testamento listo desde hace mucho”, pero que recientemente habría hecho algunos cambios, dados los inminentes escándalos en torno a la corona. “Ella se ha estado enfocando en sus piezas más amadas y en quién merece qué. Se rumorea que hizo algunos cambios de última hora en su testamento que serán una sorpresa impactante para sus herederos”, sostuvo la fuente.

En la misma línea, alegó que Kate Middleton sería una de las más beneficiadas porque es su “royal favorita”, por fuera de la sangre. Si bien precisó que la reina nunca verbalizó públicamente su favoritismo, “todos saben que obtiene más beneficios que nadie”. Esto parecería indicar que la familia de la Duquesa de Cambridge y el príncipe William estarían contentos con la repartición.

Pero, así como algunos se quedan con el “botín”, otros terminan con las manos vacías y esa sería la familia del otro nieto de la reina, el príncipe Harry. Según se comentó, ni los nombres de Meghan Markle ni de sus hijos, Archie Harrison y Lilibet Diana, estarían en el testamento, por lo cual no recibirían ninguna joya de valor. “Esto no sorprende, ya que ya no son miembros de la familia real. Pero sería un verdadero golpe en la cara”, indicó la fuente.

Ni Meghan ni sus hijos estarían en el testamento de la difunta reina COLPISA

Asimismo, quien también habría quedado afuera del listado de nombres es Camilla Parker Bowls, por lo que terminaría con las manos vacías.

Camilla Parker Bowls sería la otra royal que se quedaría con las manos vacías Instagram: @theroyalfamily

Pero las mujeres de la familia no son las únicas que saldrían perjudicadas cuando se lea el testamento de la difunta monarca. Otros que están un tanto preocupados son el Príncipe Andrés -quien estuvo en el ojo de la tormenta por su relación con Jeffrey Epstein - y sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia. La fuente indicó que aunque el Duke de York sea el hijo favorito de la reina, no la haría quedar bien si le deja dinero.

La polémica con los testimonios de la realeza británica

El fallecimiento de la reina marcó el fin de una era y muchos se preguntan quién heredará su fortuna. Pero, su testamento, no es el único que tuvo a la corona en el ojo de la tormenta. Desde 1911 y a través de solicitudes legales, la familia real logró ocultar los testamentos de sus miembros para que sus fortunas no sean de público conocimiento. El diario The Guardian calculó que la cifra que se esconde detrás del silencio asciende a 187 millones de libras esterlinas, unos 215.239.000 dólares.

“Los activos se describen en 33 testamentos redactados por miembros de la familia Windsor durante más de un siglo. La familia pidió mantener en secreto el contenido de los testamentos al obtener una excepción especial de una ley que normalmente requiere que se publiquen los testamentos británicos”, indicó el medio. Debido a esto, el público no puede conocer las propiedades, dinero en efectivo y joyas que tiene la familia real, ni quienes fueron sus destinatarios.

Felipe de Edimburgo falleció el 9 de abril de 2021 a los 99 años Vanitatis

Uno de los testamentos que más resonó durante los últimos meses fue el de Felipe de Edimburgo, quien murió el 9 de abril de 2021 a los 99 años. El pasado septiembre, la justicia estableció que la última voluntad del príncipe permanezca sellada durante 90 años, luego de una audiencia secreta en la que aprobó una solicitud confidencial de los abogados que representan a la familia real, según consignó The Guardian.

La vida de la reina Isabell II