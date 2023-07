Fue a cenar con un chico y lo que hizo al momento de pagar la cuenta la dejó sin palabras

escuchar

Las primeras citas suelen ser momentos de mucho nerviosismo y en donde uno hace muchas cosas para caer bien y conquistar a la otra persona. En esta ocasión, la historia que compartió una joven se volvió viral por un motivo insólito.

“Salí a comer con un varón que se metió la cuenta en la boca para que no vea cuánto salió y no le transfiera nada”, escribió @camilac_____ en un tuit que ya alcanzó las 2,3 millones de visualizaciones, 50 mil me gusta, 727 tuits citados y 664 retuits. La particular reacción tuvo todo tipo de respuestas por parte de los usuarios.

El tuit que se volvió viral.

“Un gran tipo”, “Falta que cuentes cuánto alcohol tomaron para darle contexto”, “Te invitó él y encima es gracioso, 100% es por ahí”, escribieron los que más apoyaron la actitud. En cambio, otros se pusieron más detallistas: “No es necesario meterse algo a la boca”, “Saliste con un caballero. Aunque extremo lo de la cuenta en la boca”, “Los papelitos de ticket son cancerígenos”, fueron los comentarios más destacados.

Fue a una primera cita, charló largo rato pero recibió un mensaje que la descolocó: “¿Dónde estás?”

Elsa vive en Nueva York y también tuvo una particular primera cita. La joven decidió utilizar las aplicaciones para conocer a gente nueva y así concertó un encuentro con un muchacho, con quien chateó en varias ocasiones en los días previos. Cuando acudió al restaurante en el que acordaron verse, la joven se acercó a un chico que vio que estaba esperando en la puerta y le consultó si se trataba de él, al consultarle su nombre.

Tuvo la primera cita con un chico que conoció por internet, pero recibió un mensaje que la descolocó

Tras una extensa conversación mientras cenaban, en la que ambos comenzaron a conocerse, la joven le consultó a su acompañante cómo había ido su viaje desde Upper West Side, el barrio donde residía. Pero él le respondió con un gesto de desconcierto, ya que vivía en Meatpacking District. “Le dije: ‘Ah, ¿así que me mentiste cuando hablamos por chat?’. Y él me respondió que nunca me dijo que su casa estaba ahí”, contó Elsa.

Fue entonces cuando la autora de la publicación, que acumuló más de 979 mil visitas en TikTok, recibió un mensaje que la desconcertó. “¿Dónde estás?”, leyó. Se trataba del joven con el que quedó aquella noche, por lo que se dio cuenta de que se equivocó de persona. “Nos equivocamos de cita”, expresó. Y explicó: “Tenía una altura similar y el mismo color de pelo que el de las fotos de la app”.

Un final inesperado

En medio de la confusión, Elsa terminó su noche con dos citas. La joven relató en los comentarios de la publicación que la equivocación se dio por el asombroso parecido físico entre ellos dos y sus verdaderas citas.

La publicación, que acumuló más de 979 mil reproducciones en TikTok, se inundó de comentarios de los usuarios de la red social, entre aquellos que se asombraron por la confusión y los que se aterraron por el peligro que podría conllevar una situación así. “Tené cuidado”, advirtió una. En tanto, Elsa relató que vivió una cita muy agradable con el joven equivocado. “Fue el hombre más amable que conocí hasta ahora. Pero, igual, no entiendo cómo funcionan las citas en Nueva York, así que en mi caso quedamos como amigos”, expresó.

