Fue a un negocio, conoció a un trabajador con depresión y le cumplió el sueño de su vida

En el mundo todavía existen personas sencillas, amables y muy generosas. En un video viral de TikTok que ya acumuló 34 millones de reproducciones, una mujer sorprendió en las redes sociales al cambiar la vida de un trabajador sin pedir nada a cambio.

El influencer Charlie Rocket (@charlie) compartió una grabación en la que aparecen una joven llamada Perri Sáenz (@Perri) y una amiga suya en un autoservicio de Starbucks. Durante la conversación, ambas le preguntaron al barista, llamado Manny, cuál es su meta en la vida y -de inmediato- el empleado respondió que su sueño actual es conseguir un auto que cuesta alrededor de mil dólares.

Tras ello, Perri le consultó si hay algo con lo que esté luchando y Manny confesó que tuvo depresión.

Entonces, al escuchar la respuesta del joven trabajador, las dos chicas se retiraron del local, compraron flores y un automóvil de juguete en el que escondieron mil dólares, y regresaron al establecimiento para visitar a Manny y darle una gran sorpresa, según informó el medio Mysanantonio.

El momento en el que le cumplieron el sueño de su vida

“Estamos a punto de sorprender a Manny con $1000, para que pueda conseguir un auto. No puedo esperar a ver su reacción”, expresó Perri en el clip. Entonces, al llegar a la ventana del mostrador, le entregó el ramo y un cofre de madera, y le dijo: “Tu historia nos inspiró mucho y queríamos regalarte algo”.

Cuando Manny abrió la pequeña caja y encontró el auto de juguete con el dinero, comenzó a llorar y a agradecer el generoso regalo. “Esta mañana, no tenía ganas de despertarme”, señaló.

Campaña a favor del trabajador

El medio Narcity detalló que Sáenz pudo juntar los mil dólares gracias al apoyo del tiktoker Charlie Rocket, quien dirige una organización benéfica denominada “Dream Machine Foundation”. Ahora, buscan recaudar fondos para conseguirle un auto aún mejor, por lo que abrieron una página. Inicialmente, la meta se fijó en 15 mil dólares, pero ya lograron más de 28 mil dólares.

“Manny es un barista de Starbucks en la escuela secundaria que enfrenta una batalla contra la depresión y la ansiedad. Toma el autobús para ir al trabajo todos los días porque no tiene los medios económicos para pagar un automóvil”, explicaron desde el portal.

El gesto de las jóvenes recibió elogios de cientos de usuarios en las redes sociales, quienes dejaron comentarios en apoyo al empleado. “Mi corazón late mi fuerte. Gracias por ayudar a tan hermosa alma. Dios las bendiga”, indicó una mujer. “Qué lindo saber que existen personas con buen corazón como el de ustedes. Las felicito y espero que el trabajador comience un nuevo camino”, agregó otra.

“El solo hecho de que lo escucharon y lo apoyaron, es todo lo que él necesitaba. Nadie en el mundo debería sentir lo horrible que es estar deprimido. Todo los sucesos que tuvieron que pasar para que uno esté aquí! No estás solo”, destacó una joven. En tanto, otro subrayó: “Hermoso final. Esas lágrimas de felicidad te abrirán las puertas. No es el dinero, es la sensación de que no está solo y de que hay personas hermosas como ustedes que están dispuestas a ayudar al prójimo”.