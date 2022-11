Fue a un restaurante y reveló el método con el que lo presionaron para dejar propina: “Violenta escena”

escuchar

La propina es muy importante para destacar la atención brindada por los meseros y trabajadores gastronómicos en restaurantes y bares. En este caso, un influencer dedicado a reseñar lugares de comidas relató la particular forma que tiene un lugar de pedirle propina a sus clientes en el ticket.

Ocurrió en Barcelona, en un restaurante llamado La Barra, en donde no hay forma de evitar la propina. “Por favor, indíquenos su elección sobre la propina”, reza el papel compartido en Twitter por Josep Roca, autor del blog elmorrofino.com. En el ticket pueden verse tres opciones: sin propina, con el 5% y con el 10%. Lo particular es que cada opción está acompañada por una carita que va desde triste, a contenta y, finalmente, feliz con el mayor monto de aporte.

Todavía no he digerido la violenta escena de la camarera explicándonos la propina que les podíamos dejar, escrita con caritas contentas en el tiquet. Vaya papelón les hacéis hacer en La Barra... pic.twitter.com/69cqeoNSBD — Josep Roca (@elmorrofino) November 8, 2022

“Todavía no he digerido la violenta escena de la camarera explicándonos la propina que les podíamos dejar, escrita con caritas contentas en el ticket. Vaya papelón les hacen hacer en La Barra”, escribió el bloguero. Hay que aclarar que en España la propina es opcional, por eso la incomodidad del comensal al verse en la obligación de aportar dinero por la atención.

El posteo generó debate entre los usuarios que volcaron todo tipo de opiniones al respecto: “A mí me parece una buena idea. Si todos pagamos con tarjeta ya queda fijada la propina que puedes dar y queda claro de cara al restaurante y al camarero que es a quien tu quieres agradecer su atención y servicio”; “Dejar propina es algo que no entiendo muy bien. Cuando yo hago mi trabajo bien, no me dan propina. El problema es que los salarios son una mier…”; “Yo en mi país dejo propina cuando me da la gana. Y normalmente es cuando estoy muy a gusto y me sobran unos pesos”.

Dejó una propina de 3000 dólares, se arrepintió y el restaurante tomó una drástica decisión

Cuando una mujer recibió en junio pasado una generosa propina, fueron muchos los que se hicieron eco de esa singular acción. La mesera había atendido a un cliente en Alfredo’s Pizza de Scranton, Pensilvania, pero ahora este restaurante llevará a la corte al comensal y todo por una acción que los sorprendió.

En junio, los administradores de Alfredo’s Pizza se impresionaron al ver que un cliente que solo había consumido 13 dólares por un plato de stromboli dejó US$3000 de propina. Al principio, no lo podían creer, pero cuando comprobaron el cargo con la tarjeta de crédito la emoción los invadió y alabaron la increíble generosidad de este hombre, identificado como Erick Smith, a la mesera Mariana Lambert. Además, todo cobró sentido cuando vieron, en la firma del ticket, que su acción estaba inscripta en el movimiento Tips for Jesus, que propone entregar generosas “propinas para Jesús”.

En las entrevistas, la joven que recibió la propina dejó en claro tanto su emoción como su profundo agradecimiento. No obstante, tiempo después todo comenzó a complicarse y aquella noticia positiva se tornó agria cuando el restaurante recibió un impensable correo. En él, Erick Smith reclamaba el cargo de los US$3000 que hizo ese día. No daban crédito a lo que leían, así que, antes de alarmarse, los gerentes se comunicaron con su cliente porque pensaban que todo era un malentendido. Además, había un detalle importante: ellos ya le habían dado el dinero a la mesera, porque supuestamente era para ella, y la mujer ya lo había gastado.

El gerente detalló que se había comunicado por Facebook con el cliente, pero que éste dejó de contestar y les dijo que lo denunciaran. Finalmente, eso tuvieron que hacer porque, afirmó, la pérdida económica es demasiado grande. “Espero que reconozca sus acciones y se presente y pague esto porque no debería haber hecho eso si este iba a ser el resultado final”, agregó Jacobson, quien se muestra convencido de que pueden obtener un fallo favorable del juez. Si embargo, también se manifestó “triste y decepcionado” de que aquel gran gesto se haya tornado en una desagradable trance para su negocio.

LA NACION