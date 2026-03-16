Heráclito: “Llorar limpia el alma y nos recuerda que sentir profundamente nos hace vivir más plenamente”

El acto de llorar despierta múltiples interpretaciones desde tiempos remotos. Existe una tendencia conservadora que busca frenar las lágrimas como si fueran una falla mecánica o un síntoma negativo del de la persona. De allí venía el pensamiento de “los hombres no lloran”. Sin embargo, diversos especialistas y pensadores a lo largo de la historia destacaron que el llanto tiene funciones vitales tanto en la salud física como en la emocional. Uno de las voces que destacó sus beneficios fue Heráclito, que acuñó la frase: “Llorar limpia el alma y nos recuerda que sentir profundamente nos hace vivir más plenamente”.

El filósofo griego, que vivió en Éfeso hace 500 años antes de Cristo, resulta una figura central para comprender esta faceta humana. La historia lo bautizó como “el filósofo que llora”, en contraposición a Demócrito, quien representó al pensador “sonriente” en una dualidad que el arte inmortalizó durante siglos.

Heráclito priorizó el cambio y la observación crítica de su entorno, una actitud que lo aisló de sus contemporáneos. Aunque la tradición no conserva textos completos de su autoría, la sabiduría popular le atribuye esa frase que quedó en la historia: “Llorar limpia el alma y nos recuerda que sentir profundamente nos hace vivir más plenamente”.

Esta visión sugiere que quienes reprimen el llanto pierden la oportunidad de conectar con la vida de manera auténtica. Así, el llanto opera como una herramienta de descarga emocional necesaria para el bienestar del individuo.

Llorar permite conectar con las emociones más profundas (Foto: Freepik)

En tiempos donde muchas veces se valora la productividad por encima del bienestar emocional, reconocer el valor del llanto implica reivindicar la importancia de conectar con lo que sentimos. Aceptar la tristeza, la sensibilidad y la vulnerabilidad permite construir vínculos más genuinos. Con esta expresión de Heráclito, se hace hincapié en que sentir, lejos de ser una debilidad, es una parte esencial de vivir de manera plena y auténtica.

Qué dice la ciencia sobre llorar

La ciencia moderna explora este fenómeno bajo el concepto de catarsis. Investigaciones actuales indican que el valor de las lágrimas depende del contexto social donde ocurren. Psicólogos señalan que no resulta igual llorar en soledad o en un entorno comprendido, que hacerlo bajo una mirada ajena. El llanto actúa, además, como un canal de comunicación.

Un estudio internacional confirmó que la visión de las lágrimas ajenas incrementa la intención de terceros para ofrecer apoyo, lo cual facilita la conexión interpersonal. El neurólogo Michael Trimble, del University College de Londres, refuerza esta idea tras estudiar la tendencia humana de llorar ante relatos ficticios en el cine o la literatura. Según Trimble, esta conducta ayuda a reordenar los sentimientos y fortalece el vínculo social.

En la actualidad, la psicología sostiene que la higiene emocional requiere de dos condiciones básicas: la espontaneidad y la ausencia de vergüenza. El llanto no debe transformarse en una obligación o un mandato, sino en un proceso natural que surja ante la necesidad.

Durante mucho tiempo estuvo mal visto que los hombres lloraran (Foto: Freepik)

La cultura occidental, particularmente en el caso de los hombres, atravesó un cambio importante en su relación con las emociones. Durante décadas, la presión por mantener una postura firme y ocultar el dolor causó daños profundos en la salud mental. Aprender a expresar las emociones permite una vida más equilibrada.

En conclusión, el legado de Heráclito mantiene validez en la vida actual: la capacidad de sentir y exteriorizar el dolor mediante el llanto representa un aspecto esencial de la experiencia humana, libre de los estigmas que la sociedad impuso por generaciones.