Insólito: un guardia de seguridad utilizó una gomera para proteger un camión de caudales

La vida cotidiana nos muestra situaciones que parecen sacadas de una película, en muchos casos de una comedia. Este podría ser el caso de un video viral de Twitter, en donde se puede observar cómo un empleado de seguridad custodió un camión de caudales con una gomera y los comentarios no se hicieron esperar.

El video fue subido por un usuario que suele compartir virales en Twitter bajo el seudónimo de “Río Prohibido“ y en pocos minutos logró una gran repercusión. Al momento ya lleva 2,8 millones de reproducciones y muestra como el hombre se encuentra en la puerta de un supermercado en el estado brasilero de Santa Catarina con una gomera en su mano, listo para defenderse en caso de un ataque.

Un guardia de seguridad usó una gomera para custodiar un camión de caudales

Muchos usuarios reaccionaron a la situación, dudando de su veracidad y dejando además miles de comentarios de de todo tipo: “Yo protegiendo mi corazón para no volver a enamorarme”, “Quién no conozca la historia de David y Goliat no está preparado para esta conversación”, “Debe haber una banda de gorriones que roba carros blindados”, fueron algunos de los comentarios más populares.

Una joven se volvió viral en TikTok por sus grandes ojos y contó que muchos usuarios la comparan con Gollum

Samantha McNab se hizo viral en la plataforma TikTok por sus videos en los que demuestra una singular capacidad para abrir los ojos bien grandes y en los que bromea al respecto. Según ella misma contó, muchos de sus seguidores la comparan con el personaje Gollum de la saga de libros El Señor de los Anillos.

En una entrevista con The New York Post, la joven que tiene más de 270 mil seguidores en esa red social, aseguró que no le molestan las comparaciones con este personaje ya que no se trata de una enfermedad, sino de un rasgo característico. “La gente dice todo tipo de cosas locas sobre a quién me parezco. Me dijeron de todo, desde un personaje de Tim Burton, a otro de Bichos, Nicole Richie, Mr. Bean, Gollum y otros dibujos animados. No hay casi nada que no haya escuchado antes”, explicó la joven.

“Amo las caras tipo Tim Burton”, le comentó un usuario en uno de sus videos más recientes mientras que varios le dejaron nuevos parecidos (“Rango”) y otro afirmó: “No puedo evitar ver estos videos sin agrandar los ojos”. “¿Es un filtro?”, se preguntó otro. “Encuentro muchos comentarios bastante divertidos. Entiendo que las cosas que puedo hacer con mis ojos pueden resultar raras y un poco aterradoras, pero a la gente le encanta”, explicó. Por último, Sam confesó que a raíz de sus videos, otras mujeres con ojos similares la contactaron para comentarle que se sienten con más confianza y no les importan las burlas. “Eso para mí es lo más gratificante”, concluyó.

