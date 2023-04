La insólita amistad entre un perro y una cabra que conmueve a todos: buscan un hogar a contrarreloj

escuchar

Un insólito hecho ocurrió en el condado de Wake en Raleigh, Carolina del Norte, en donde dentro de un refugio de animales los cuidadores se encontraron con la inesperada situación: un perro y una cabra se comportaban como mejores amigos.

La cabra llamada Cinnamon y el perro llamado Félix aparecieron en la puerta del lugar, que suele recibir a miles de perros y gatos a lo largo del año. Según la directora del establecimiento, Jennifer Federico, la actitud que tenían ambos animales indicaba que se conocían hace tiempo. “Esta fue la primera vez en 12 años que ocurre algo así. La mayoría de nuestros perros no se juntan con cabras”, aseguró la mujer.

Los animales se mueven juntos para todos lados y sufren cuando se los separa. Fuente: Centro Animal del Condado de Wake

Cuando intentaron separarlos, las cosas no resultaron bien ya que la cabra empezó a mostrarse molesta: “Estaba tan estresada y frenética que nos dimos cuenta de que este par tenía que mantenerse unido”. El dueño de esta dupla tan particular los dejó en el refugio porque estaba enfermo y no podía cuidarlos. “Después de 10 días le avisamos al propietario que era hora de venir a buscarlos, pero lamentablemente nunca llegó. Cuando eso sucede, la propiedad vuelve a nosotros”, comentó Federico.

“Cinnamon sigue a Félix a todas partes y estaba claro que se criaron juntos. Ni siquiera necesitás ponerle una correa a la cabra, ella simplemente irá a donde va Félix. Cuando se molestó, supimos que tenían que permanecer en el mismo corral”, continuó la directora del lugar que junto al staff se encariñaron con los simpáticos animalitos.

El 25 de marzo, uno de los empleados publicó en Facebook: “Tenemos una situación MUY especial y necesitamos su ayuda para encontrar un RESCATE que pueda tomar este par unido y encontrarles el hogar perfecto”, decía la publicación. “Son mejores amigos y están verdaderamente unidos; incluso duermen juntos y se han mantenido juntos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, excepto cuando comen”.

Aquellas personas con granjas en el área comenzaron a interesarse en esta dupla. “Ohhh, estos dulces bebés, espero que puedan permanecer juntos”, escribió una persona. “Entonces, ¿es este un perro al aire libre o es una cabra de interior?”, escribió otra. Unos días después, los animalitos encontraron hogar. “Tienen otras cabras y, con suerte, con el tiempo, integrarán a Cinnamon en el rebaño de cabras”, dijo Federico.

Félix se lleva muy bien con los humanos, pero aún muestra afecto hacia la cabra. “Él es un gran bulldog, y si quisiera atacarla, podría hacerlo. Pero realmente parece disfrutar estar cerca de ella. El otro día, lo llevamos brevemente para ver cómo se llevaba con otros perros, y lamió a Cinnamon cuando regresó para decirle: ‘Regresé’”, explicó la mujer.

