La mujer que tuvo relaciones por primera vez con el príncipe Harry subasta el regalo que le hizo por su cumpleaños

Sasha Walpole, la mujer con la que el príncipe Harry perdió su virginidad, decidió subastar el regalo que éste le dio aquel día por su cumpleaños. Se trata de un simpático muñeco de Miss Piggy con el que Walpole espera recaudar dinero para las víctimas del terremoto en Turquía y Siria.

Walpole le dijo al Daily Mail: “El terremoto ocurrió el día después de que salió a la luz mi historia y recuerdo haber pensado cuánto más importante era esto que quién se había acostado o no con un príncipe. Pensé que subastar este recuerdo descarado de la realeza podría ser mi forma de ayudar”.

Sasha Walpole con el muñeco de Miss Piggy que le regaló el príncipe Harry hace veinte años

El muñeco estuvo viviendo veinte años en el ático de la mujer, que ahora tiene cuarenta años y está casada con dos hijos, además de ser conductora de excavadoras. Para ella, es “solo un juguete de peluche” que le regaló un amigo, pero espera que recaude mucho dinero para su buena causa.

En su libro de memorias, En la sombra, el príncipe Harry recordó haber perdido su virginidad con una “mujer mayor” que amaba los caballos. No mencionó ningún nombre, pero Walpole aseguró que decidió revelarse para detener las especulaciones sobre la identidad de la mujer que desvirgó al royal.

Si bien falta la confirmación de Harry acerca de la identidad de la mujer, Walpole aseguró que guardó el secreto durante veinte años y que solo se decidió a contarlo después de enterarse del relato acerca de aquel episodio en las memorias del príncipe.

Tras la publicación de su libro En la sombra, el príncipe Harry tiene hoy más que nunca la atención de la prensa sobre él. Uno de los detalles que más llamó la atención de la publicación fue el relato de cómo perdió su virginidad a los 17 años.

“A ella le gustaban mucho los caballos y me trataba como a un semental joven. Ocurrió detrás de un pub concurrido”, escribió el príncipe en su libro.

Aunque el hijo menor del rey Carlos III nunca reveló el nombre de aquella mujer, ella misma decidió romper el silencio y hablar sobre esta situación. El domingo 5 de febrero, el Daily Mail publicó una entrevista con Sasha Walpole, quien hoy en día tiene 40 años.

Sasha Walpole se dio a conocer después de las especulaciones en torno a la identidad de la mujer con la que Harry perdió la virginidad

La mujer contó que todo ocurrió en un campo abierto detrás del reconocido bar The Vine Tree, ubicado en el pueblo de Wilshire en Norton, Inglaterra. Además, comentó que esto pasó en julio de 2001, un día antes de su cumpleaños número 19.

En ese entonces, eran muy buenos amigos y compartían su amor por los caballos. El príncipe Harry la había invitado a un pub para celebrar su cumpleaños. En medio de la celebración, ambos jóvenes terminaron muy borrachos.

“El joven príncipe le preguntó: ‘¿Deberíamos ir a fumar?’. Y se fueron a un campo cercano para fumar un cigarrillo fuera de la vista de su equipo de seguridad”, reseñó el medio ya mencionado. Según contó en su entrevista, el príncipe empezó a besarla apasionadamente y de un momento a otro todo se salió de control. Asimismo, subrayó que en ese momento ella no sabía que él era virgen.

“Fue apasionado, intenso. Ambos lo sabíamos. Pasó de un beso al suelo bastante rápido. Fue instantáneo, ardiente, entre dos amigos. Fue chispeante porque no deberíamos haberlo hecho. Él no era el príncipe Harry; para mí era Harry, mi amigo, y la situación se había salido un poco de control. Se sintió travieso, supongo, en el sentido de que debería estar sucediendo”, contó.

Además, explicó: “No nos propusimos hacerlo, no fue premeditado y no sabía que era virgen. No había vibraciones inexperiencia, parecía saber lo que estaba haciendo. Fue rápido, salvaje, emocionante. Ambos estábamos borrachos. No habría sucedido si no lo estuviéramos”.

Tras este encuentro, la amistad entre ambos se dañó y se alejaron. De hecho, aseguró que la sorprendió cuando el Príncipe Harry la incluyó en su libro.

Por último, comentó que “estar expuesta en un libro, es surrealista”. “Estoy aquí en mi casa en Wiltshire con mi esposo Ian y mis hijos y 21 años después esto. No creo que la gente se sorprenda de que Harry y yo tengamos sexo en un campo”, concluyó.

