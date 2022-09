Le dijeron que su restaurante estaba “sobrevalorado” y su furiosa reacción impactó a todos

Dentro del mundo gastronómico, las opiniones en las redes sociales se convirtieron en una gran carta de presentación para acercar nuevos clientes al lugar. Por este motivo, las críticas son muy valiosas para los empresarios del rubro. Sin embargo, no siempre son positivas y no siempre caen bien, por eso, luego de recibir el comentario negativo de un usuario, el dueño de un restaurante respondió en un video que se volvió viral en TikTok.

El conflicto comenzó cuando este cliente visitó Roasters, un lugar de comidas en Paisley, Escocia, y disconforme con la experiencia que tuvo, escribió una reseña negativa en TripAdvisor. “Honestamente, no tengo idea de por qué la gente se queda afuera para que le sirvan comida básica con ingredientes baratos”, escribió el hombre.

“Sobrevalorado, de baja calidad, granos de café más baratos, carne barata y ahora sirviendo cócteles aguados”, continuó, para luego concluir: “Totalmente sin creatividad, ya que se necesitan todos los elementos del menú de TikTok para jugar con lo que es actual y ganar dinero rápido”.

Ante esto Dan Smith, propietario del comercio, no se quedó callado y compartió un clip en TikTok contestándole a este cliente molesto. “Una crítica apestosa hecha por un imbécil loco, me encanta”, escribió como título del video. “Espero que Tripadvisor permita esta versión de mi respuesta. Excelente, ni siquiera sabía que teníamos Tripadvisor, pero aquí vamos. No estoy seguro de si ha revisado el lugar equivocado, pero de todos modos analicemos este intento falso de difamar mi negocio”, sentenció el hombre de 26 años.

“Siempre estoy abierto a la crítica, pero esto es simplemente una tontería. Lo que no toleraré es una reprimenda a mi negocio y al trabajo de mi equipo que sea totalmente injustificada. La próxima vez que tengas ganas de regañar el negocio de alguien, obsérvate mucho y recuérdate en ese mismo momento que solo porque estés de mal humor, no significa que tengas que decir tonterías sobre el trabajo duro de los demás”, continuó. Para finalizar y con notable sarcasmo, Smith dijo: “Ojalá nunca vuelvas, amablemente Dan, propietario de un negocio de basura”.

En una entrevista con el Glasgow Times, el empresario explicó: “Mi negocio es mi pasión, así que sentí que tenía que protegerlo. Es tan fácil calumniar a alguien detrás de una computadora, pero sabía que tenía que levantarme y respaldarme porque sabía que estaba en lo correcto. Pensé que esta es una oportunidad para mostrarle a la gente quiénes somos, y creo que mis clientes respetan la respuesta honesta”.

Fue al restaurante de Gordon Ramsay en Estados Unidos y quedó atónito al recibir la cuenta: “¡600 dólares!”

Un hombre acudió con su novia a comer al restaurante Gordon Ramsay Steak, del famoso e icónico chef norteamericano. Degustaron algunos aperitivos, guarniciones y deliciosos cortes de carne, pero cuando llegó la cuenta quedaron perplejos por un detalle que no tomaron en cuenta desde un primer momento.

Según informó el portal Daily Star, el comensal vio el menú y se sorprendió de que aparentemente algunos cortes estuvieran a menor costo que la carne conocida como Wagyu, así que no dudó en pedir un pedazo grande. Él leyó que el corte de Kobe de 114 gramos costaba 25 dólares y que la Wagyu tenía un precio de 57 dólares por 227 gramos. En un principio, le pareció fascinante, así que ordenó la cantidad con la que creía que estaría satisfecho: “Soy un tipo grande, tengo hambre, así que pido 12 onzas de Kobe. El bistec estuvo increíble”, aseveró según el medio citado.

Gordon Ramsay tiene varios restaurantes alrededor del mundo y un hombre vivió lo impensado en uno de ellos @ gordonramsaysteakbaltimore/Instagram

“Nunca había probado un auténtico Kobe. No se parece a nada que puedas probar. Se derrite en la boca, es delicioso. También pedimos un par de guarniciones y aperitivos, y mi novia probó la famosa carne Wellington del chef Ramsay por primera vez en la vida”, admitió.

Su descuido fue más que evidente y, finalmente, se percató de que el plato Kobe no costaba 25 dólares por 114 gramos, sino que la porción mínima era de 114 gramos, pero se cobraba diferente. “Tuve que leer el menú nuevamente cuando llegó la factura porque para dos personas la factura superaba los 600 dólares”, mencionó. Además, enfatizó que por esa cantidad podría haber pagado un mes de alquiler en su ciudad de origen y que era muy probable que esas vacaciones en Atlantic City hayan sido las más caras de su vida por la comida.