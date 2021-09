Le hizo un regalo a un cliente pero a cambio recibió un comentario hiriente: “¿Qué ganás enviando basura?”

Carissa Collins decidió abrir su propio emprendimiento. A puro pulmón, desarrolló en Australia un negocio de venta de cremas y productos para la piel veganos. Como es su costumbre, en cada entrega les regala a sus clientes una golosina de agradecimiento. Sin embargo, la reacción de su último comprador la dejó en medio de un mar de lágrimas y frustración tras el hiriente comentario.

A través de su cuenta de TikTok, la joven compartió la mala experiencia vivida, hizo un descargo con sus seguidores y mostró el mail completo que recibió donde el cliente le avisó que “nunca comprará de nuevo” dado que “perdió la confianza” en ella.

“Acabo de recibir un correo electrónico de un cliente que se queja de que le di una golosina. Era un maldito chupetín”, comenzó Carissa su video. Mientras contaba lo que le había pasado, reveló haber sentido “como si la hubieran apuñalado” con la redacción del texto. Con lágrimas en sus ojos, leyó el mail y luego continuó: “¿Desde cuándo está bien hablarle así a alguien? Trato de hacer algo bueno con las golosinas. Si no te gusta, no lo comas”, finalizó.

“¿Qué ganás enviando basura?”

En un extenso texto, el cliente -cuyo nombre no fue dado a conocer- se quejó por la recepción de una paleta de caramelo. “Una vez más estoy en la posición en la que nunca volveré a comprarte porque perdí la confianza en vos”, comienza.

“Ni siquiera como chupetines, sean o no veganos ¿Qué creés que ganás enviando a alguien un poco de basura azucarada en primer lugar? Prefiero pagar menos por mi producto que tener algo que nunca quise o pedí”, continuó. Pero no se detuvo con esas palabras. “Si fueran veganos al menos podría haber apreciado la idea. Honestamente no sé que decir”, siguió.

En el mail, el cliente advirtió que no volverá a comprarle a Carissa TikTok: @tlcbody

Para terminar, intentó dejarle “un consejo” a la joven emprendedora advirtiéndole que tendría que estar “más atenta en cosas como esta para el futuro” y confesó que no volverá a comprarle a pesar de que le gustan sus productos.

La repercusión en redes

Los cerca de 16 mil seguidores que tiene Carissa en su cuenta de TikTok respondieron con mensajes de apoyo para con ella. Sin recurrir a los insultos, le brindaron aliento e intentaron encontrarle una explicación a la reacción del cliente.

En cuanto a ella, le dio las gracias a su comunidad por haberla apoyado y confirmó que este episodio no cambiará sus golosinas de regalo.

LA NACION