Los expertos aconsejan no comer estos alimentos antes de un vuelo

Algunas personas suelen sentir pesadez, inflamación, hinchazón e incluso malestar estomacal cuando se suben a un avión. Esto -además de por la presión natural de la cabina en el aire- puede producirse por haber comido alimentos que no son los recomendados. Es por esto que un especialista recomendó cuál es la dieta ideal para sentirse bien y disfrutar las horas por delante.

Según los expertos en nutrición, lo que comés y tomás antes del despegue y durante el vuelo influye mucho en cómo vas a pasar el resto del viaje. Además de comer liviano y evitar platos pesados y grasosos, la recomendación principal es mantenerse muy bien hidratado.

Hannah Thompson, médica de Parkview Health, explicó al medio especializado Travel + Leisure que sí es fundamental comer algo durante el viaje y no ir con el estómago vacío. “Puede aumentar la fatiga y dificultar la recuperación después de un vuelo largo”, indicó. Los recomendados tienen que ver con una dieta rica en proteínas, como frutos secos sin sal, yogur griego y barritas proteicas.

Es importante no subir al avión sin comer. Freepik - Archivo

“Fruta fresca, verduras de hoja verde, infusiones y snacks sencillos de alimentos integrales ayudan a mantener el organismo ligero y con energía”, añadió Attell y remarcó: “Piensen en alimentos con alto contenido en agua y ricos en nutrientes, como rodajas de pepino, apio o manzana con un puñado de frutos secos crudos. La hidratación es fundamental”.

Los alimentos que no se recomiendan para los vuelos

Los que pueden producir gases

“Hay ciertos tipos de alimentos y bebidas que suelo recomendar evitar al volar. Los alimentos que suelen producir gases deben evitarse durante los viajes”, explicó a Travel + Leisure Marra Burroughs, doctora en nutrición clínica. “Entre ellos se incluyen alimentos como las legumbres (como porotos, lentejas y la mayoría de las legumbres) y las verduras crudas, como la col, las coles de Bruselas, el coliflor y el brócoli”, dijo.

La hinchazón, los gases y los calambres que a veces se asocian con estos alimentos, según explicó Burroughs, suelen agravarse al volar debido a los cambios de presión.

Bebidas gasificadas

La nutricionista holística Amber Attell recomienda eliminar las bebidas gasificadas y el café antes de viajar. Esto se debe a que las bebidas de este estilo pueden provocar hinchazón y malestar a gran altitud.

Alto contenido de sodio

“También recomiendo evitar los alimentos con alto contenido en sodio, como las papas fritas y los frutos secos salados. Muchas personas ya experimentan hinchazón al viajar, generalmente en las piernas y los pies, y un alto consumo de sodio puede empeorar este síntoma”, dijo Burroughs.

Lo que comemos puede cambiar completamente la experiencia de un vuelo. jcomp / Freepik

Azúcares añadidos

Los expertos en nutrición recomiendan evitar alimentos como caramelos o golosinas similares por lo menos hasta el aterrizaje. “Sugiero evitar los snacks ricos en carbohidratos simples o azúcares añadidos sin otros macronutrientes que los equilibren adecuadamente", afirmó Burroughs y añadió: “Viajar ya es agotador de por sí, y esto puede provocar un bajón de energía que empeore la experiencia y aumente la fatiga. Si se desea consumir algo con alto contenido en azúcar, recomiendo combinarlo con grasas y proteínas para equilibrarlo".

Alcohol y café

Elizabeth Katzman, nutricionista especializada en diagnóstico funcional, sugiere abstenerse de ambas bebidas. “Cuando se viaja en avión, es mejor evitar alimentos y bebidas que deshidraten, provoquen hinchazón o sean difíciles de digerir”, afirma y advierte: “El alcohol y el café encabezan la lista, ya que el aire seco de la cabina reseca el cuerpo, y ambos agravan la deshidratación”.

Fiorella DiCarlo, dietista titulada, coincide y añade que el alcohol en los aviones puede “provocar no sólo deshidratación, sino también bajos niveles de oxígeno en sangre y un aumento de la frecuencia cardíaca, incluso en personas sanas y, sin duda, en aquellas con problemas cardíacos”. Explicó que este efecto puede afectar a la calidad del sueño, provocar problemas gastrointestinales, como el estreñimiento, y prolongar el desfase horario.

Agua de la canilla

Aunque es un conocimiento bastante popular, Hope Barkoukis, directora del departamento de nutrición de la Universidad Case Western Reserve, dijo: “Numerosas fuentes documentaron que el agua de los aviones proviene de sus tanques, y estos no se caracterizan precisamente por ser entornos libres de gérmenes; así que evita el agua o el hielo de los aviones, incluso si parece que usan una jarra".