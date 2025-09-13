Los mejores perfumes de mujer en Macy’s: los más vendidos en Estados Unidos

Las fragancias femeninas siempre marcan tendencia en el mundo de la moda y la belleza. Macy’s, una de las tiendas más reconocidas de Estados Unidos, presentó su ranking de los perfumes más vendidos, con opciones que combinan lujo, sofisticación y seducción. Desde clásicos de Chanel y Dior hasta propuestas modernas de Valentino y Carolina Herrera, la lista incluye las elecciones preferidas por las consumidoras que buscan dejar huella.

Donna Born In Roma, Valentino

Valentino ocupa un lugar destacado entre los mejores perfumes de mujer con Donna Born In Roma, Eau de Parfum, disponible en Macy’s desde US$37 hasta US$180, según el tamaño de la botella.

Esta fragancia fusiona jazmín sambac, cachemira y vainilla en una propuesta vibrante que rinde homenaje a Roma, ciudad europea donde pasado y presente conviven. Su frasco se inspira en el icónico diseño Rockstud, con un estilo vanguardista y detalles que evocan la arquitectura romana.

Donna Born In Roma, una propuesta vibrante que rinde homenaje a la capital italiana Web: Macys.com

Libre, Yves Saint Laurent

Otro de los grandes favoritos de las clientas de Macy’s es Libre, Eau de Parfum, de Yves Saint Laurent, con precios que oscilan entre US$110 y US$225. Se trata de un aroma floral y avainillado que expresa libertad y carácter. La lavanda francesa se combina con azahar marroquí, almizcle y vainilla. Además, cuenta con un envase recargable que permite reducir vidrio, metales y plásticos en su reutilización, lo que lo convierte en una opción más sustentable.

Miss Dior, de Dior

Dentro de los clásicos atemporales aparece Miss Dior Eau de Parfum, que se vende desde US$60 hasta US$225. Su propuesta es un bouquet floral con rosa Centifolia, peonía, lirio de los valles y un toque de iris empolvado. La base se completa con vainilla, haba tonka y sándalo. El frasco se distingue por un lazo de alta costura tejido con hilos plateados.

Miss Dior, un clásico atemporal Web: Macys.com

Coco Mademoiselle, Chanel

Coco Mademoiselle Eau de Parfum, de Chanel, aparece entre los perfumes más buscados en Macy’s, con precios entre US$143 y US$265. Su estilo se describe como ambarado y chispeante, con notas de jazmín, rosa de mayo, pachulí y vetiver. Es una fragancia sensual y moderna que evoca la audacia de Coco Chanel en una versión fresca y sofisticada.

Idôle, Lancôme

Idôle, Eau de Parfum, de Lancôme, combina modernidad y sofisticación, con un rango de precios que va de US$34 a US$157. Entre sus notas destacan los cítricos energizantes, flores seductoras y almizcle blanco. La marca lo define como un perfume creado para mujeres que buscan fuerza interior y sueñan en grande.

Coco Mademoiselle, de Chanel, uno de los preferidos de las clienta de Macy's Web: Macys.com

La Vie Est Belle, Lancôme

Otro éxito de ventas de la misma casa francesa es La Vie Est Belle, Eau de Parfum, que cuesta entre US$35 y US$190. Su nombre significa “la vida es bella” en francés y su fórmula mezcla iris, pachulí y vainilla. Además, ofrece un sistema de recarga que reduce el consumo de vidrio, cartón y plástico.

Miss Dior Blooming Bouquet, Dior

Dior repite presencia en el ranking con Miss Dior Blooming Bouquet Eau de Toilette, disponible entre US$49 y US$188. Es un bouquet floral con notas de bergamota, peonía pastel y rosa de Damasco, complementadas con almizcles blancos y madera de cedro. Su aroma se percibe ligero, fresco y delicado, como una segunda piel.

Baccarat Rouge 540, de Maison Francis Kurkdjian

Entre las fragancias de lujo aparece Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum, con precios que parten de US$310 y llegan hasta US$945. Es un perfume intenso con notas florales, ambaradas y amaderadas. Su frasco en rojo brillante recuerda al cristal de Baccarat y refuerza su carácter exclusivo.

Good Girl, de Carolina Herrera

Uno de los grandes íconos contemporáneos es Good Girl Eau de Parfum, de Carolina Herrera, que se consigue entre US$37 y US$187. Su aroma combina jazmín, cacao y haba tonka en un frasco con forma de stiletto, símbolo de elegancia y sensualidad. La marca lo define como un homenaje a la dualidad femenina, entre lo claro y lo oscuro.

Para quienes buscan practicidad, Carolina Herrera ofrece también el Good Girl Eau de Parfum Travel Spray a US$37. Este vaporizador portátil concentra el mismo aroma audaz y femenino en un envase pequeño, pensado para acompañar a la mujer en cualquier ocasión.