El perfume árabe adictivo con notas de vainilla y frutas tropicales para mujer que es tendencia en Amazon

En los últimos años, los perfumes de Emiratos Árabes Unidos ganaron popularidad en todo el mundo. Gracias a sus fragancias intensas y más duraderas se volvieron de los productos más adquiridos en Estados Unidos. Entre la gran cantidad de opciones, hay uno en particular con notas de vainilla y mandarina para mujer que es tendencia en Amazon.

El perfume árabe para mujer que es tendencia en Amazon de EE.UU.

El boom de los perfumes árabes en Estados Unidos queda expuesto en Amazon, donde cada vez hay más demanda de este tipo de aromas. Entre la lista de fragancias más vendidas para mujer de la plataforma se encuentra Yara de Lattafa Perfumes.

El perfume Yara de Lattafa se encuentra entre las fragancias para mujer más vendidas de Amazon Lattafa USA

Es uno de los últimos lanzamientos de Lattafa.

Ocupa el puesto número siete entre los más vendidos de Amazon .

. En la plataforma cuenta con 4.4 estrellas entre más de 43 mil reseñas.

Su envase de 3,4 onzas (100 mililitros) tiene un precio de US$24,55.

A qué huele el perfume árabe para mujer que arrasa en ventas

Entre las diferentes opciones, Yara es un perfume árabe de alta gama que se destaca por mezclar un aroma tropical y floral con tonalidades dulces y cálidas.

Sus notas de salida son heliotropo, orquídea y mandarina.

En el corazón aparecen acordes de frutas tropicales y vainilla, para darle un olor apetitoso.

Finalmente, las notas de fondo integran el sándalo y el almizcle.

Yara se destaca por combinar el aroma floral del orquídea y la mandarina con la dulzura de la vainilla Lattafa USA

La marca lo describe como un perfume que logra mezclar calidez tropical con la cremosidad de los aromas florales de manera dulce y sofisticada. Así, evoca suavidad, pero deja una huella aromática. Se posiciona como una fragancia versátil adecuada para cualquier tipo de eventos o reuniones sociales.

“Combina orquídea, mandarina y vainilla en una fragancia alegre, soñadora y deliciosa. Creada para mujeres que irradian calidez, encanto y una sofisticación alegre”, remarca la Lattafa en su sitio web.

Perfumes árabes de la línea Yara de Lattafa

Lattafa se destaca por una amplia colección de perfumes para mujer, de diferentes aromas y precios. Otras versiones de la misma línea de Yara son:

Yara Candy : con notas de salida de grosella negra y mandarina verde combinadas con caramelo efervescente de fresa, gardenia, vainilla, almizcle, ámbar y sándalo.

: con notas de salida de grosella negra y mandarina verde combinadas con caramelo efervescente de fresa, gardenia, vainilla, almizcle, ámbar y sándalo. Yara Moi: apodada “Yara White”, cuenta con una fragancia ámbar que revela notas de jazmín y pera mezcladas con pimienta rosa, grosella negra, almendra, vainilla, cachemira y pachulí.

apodada “Yara White”, cuenta con una fragancia ámbar que revela notas de jazmín y pera mezcladas con pimienta rosa, grosella negra, almendra, vainilla, cachemira y pachulí. Yara Tous: esta fragancia mucho más tropical cuenta con notas de salida de mango, coco y maracuyá mezcladas con un corazón de jazmín, flor de naranja, heliotropo y un fondo de vainilla, almizcle y cachemira.

Lattafa ofrece cuatro variantes de Yara que rondan un precio de US$24 en Amazon Lattafa USA

¿Quiénes son los dueños de Lattafa Perfumes?

La marca Lattafa fue fundada en la década de 1980 por el jeque Shahid Ahmad y Shoaib Iqbal, con el objetivo de crear perfumes de primera calidad que reflejaran la riqueza de la herencia árabe.

Si bien comenzó como una empresa local en los Emiratos Árabes Unidos, ha logrado ganar popularidad y pisar fuerte la industria a nivel global. Actualmente, sus productos se encuentran en más de 120 países del mundo y son valorados por su calidad, duración, autenticidad y diseño.