En todo el mundo, la industria de la aviación fue una de las más afectadas por la pandemia de coronavirus. Por eso, muchas líneas aéreas comenzaron a lanzar promociones muy importantes en búsqueda de recuperar algo de la demanda perdida.

Para el que sueña con volver a viajar y disfrutar de las vacaciones a buenos precios, es un gran momento para comprar pasajes a tarifas nunca antes vistas. La combinación de la pandemia y el crecimiento de la brecha cambiaria generó que haya promociones de pasajes a lugares históricamente caros.

Por ejemplo, para el argentino que tenga los dólares o haya podido ahorrar durante este año de encierro, Hawaii (con un valor de 550 dólares aproximados) aparece como una oportunidad ya que, según muestran los operadores de viaje, los pasajes están en los valores más bajos de los últimos cuatro años.

"Hawaii apareció estos últimos días con opciones de vuelo a Honolulu para enero a partir de los $85.626 flexible y con valijas desde Buenos Aires, en verano. También vimos el multidestino Honolulu + Los Ángeles por $85.375 desde Buenos Aires, con valijas incluidas y opciones en enero. Ambas tarifas incluyen el impuesto PAIS y la percepción del 35%", aseguró Matías Mute, fundador del sitio Promos Aéreas, quien aclaró que para ingresar piden un PCR negativo o cuarentena de 14 días en caso de no tenerlo, además de la visa.

Y comentó que una de las primeras tarifas sorprendentes que detectaron entre estas super ofertas fueron las playas paradisíacas de Malé en las Maldivas. "No es la primera vez desde que estamos atravesando la pandemia que vemos ofertas en destinos que no son los tradicionales. Meses atrás, esta tendencia comenzó con Malé, donde sus vuelos se conseguían por 1215 dólares ida y vuelta con equipaje e impuesto PAIS incluido (en ese entonces no estaba implementado el 35%). En aquella oportunidad también fue una sorpresa ver a Papeete, en la Polinesia Francesa, con su tarifa de 1140 dólares en verano (impuesto PAIS y equipaje incluidos en el precio), cuando es un destino que encontramos como mínimo en 1600 dólares", manifestó Mute.

Las razones de estas ofertas y descuentos son varias. Por un lado, cuando se divide el precio del pasaje en pesos por la cotización del tipo de cambio informal, surge que los valores están muy bajos, lo cual es razonable cuando el precio del dólar está tan alto. Por otro lado, la demanda para viajar sigue siendo baja por la pandemia de coronavirus. Entonces las aerolíneas prefieren ofrecer pasajes más accesibles para reactivar el mercado y generar flujo de caja.

Aunque eso sí, con el costo asociado de pensar que tal vez no sea posible volar en la fecha elegida y haya que aceptar futuras modificaciones, porque todo dependerá de la evolución de la pandemia y de la apertura o cierre de fronteras aéreas. En un panorama que puede evolucionar semana a semana.

Pero no solo los destinos exóticos están en promoción: los vuelos a las playas preferidas de los argentinos, como Río de Janeiro o Miami, también están en valores bajos. "A Miami se consiguen pasajes por $58.000, que son menos de 400 dólares a la cotización del informal. A Europa hay vuelos a 500 dólares y lo mismo con los pasajes a Río de Janeiro, que históricamente siempre valieron 300 dólares y hoy están a $23.000, en 12 cuotas, que son alrededor de 150 dólares", indicó Julián Gurfinkiel, cofundador de la agencia Turismocity.

"Si bien ahora hay demanda, a diferencia de los meses pasados, todavía está mucho más baja de lo que eran antes del coronavirus y estas promociones son una forma de reactivar. Si uno ve los precios de los pasajes dividido en dólar blue, están más baratos que nunca", agregó Gurfinkiel.