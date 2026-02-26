Filmaron por primera vez el cortejo de apareamiento entre dos pumas en la Patagonia

La vida silvestre no deja de sorprender y más cuando sucede en Argentina. Esta vez, dos pumas, un macho y una hembra, fueron captados por un experto en pleno cortejo de apareamiento en el Parque Nacional Patagonia, en lo que configura la primera vez que es grabado este comportamiento de estos felinos salvajes. Las imágenes hablan por sí solas y fueron muy comentadas por los amantes de la naturaleza en las redes sociales.

El video fue compartido por la organización Rewilding Argentina, que logró encontrar a estos dos ejemplares en esa área protegida en la provincia de Santa Cruz, ubicada en medio de la estepa patagónica sobre la Ruta Nacional 40 y conocida por su facilidad para que los viajeros avisten fauna autóctona. Este lugar es conocido también por albergar una especie endémica como el macá tobiano, un ave que vive únicamente en esa provincia y que se encuentra en serio peligro de extinción.

En las imágenes, se ve con detalle este increíble comportamiento de los animales (Foto: @rewilding_argentina)

“Desde que monitoreamos a los pumas en Parque Patagonia, por primera vez observamos en directo una escena de cortejo y apareamiento, un momento clave en la vida del depredador tope de las estepas del noroeste de Santa Cruz”, explicaron desde Rewilding en la publicación en su cuenta de Instagram, que logró casi 30 mil likes por parte de sus seguidores.

Según contaron, los protagonistas de la escena son Pepito y Maga. El macho era monitoreado con un collar con GPS desde 2019, mientras que la hembra fue capturada y marcada recientemente. “Los collares que portan ambos nos indicaban que se desplazaban juntos, indicio de que Maga seguramente estaba en celo”, aseguraron y precisaron que las imágenes fueron capturadas por Jose Bonomi, integrante de la ONG.

“El cortejo en los pumas es parte de varios días de interacción: desplazamientos conjuntos, vocalizaciones intensas y apareamientos repetidos. Un comportamiento breve en el calendario, pero intenso e importante para el futuro de la especie”, aseguraron desde la organización, que tiene como fin la repoblación de especies amenazadas en distintos ecosistemas de Argentina.

Los dos pumas venían siendo monitoreados por los expertos

Cabe recordar que el puma cumple un rol clave en los ecosistemas de la Patagonia al actuar como depredador tope, lo que regula las poblaciones de herbívoros como guanacos y liebres, y evita el sobrepastoreo que puede degradar la vegetación. Su presencia favorece el equilibrio natural, ya que influye indirectamente en la distribución de otras especies, promueve la biodiversidad y mantiene sanas las cadenas tróficas.

Además, al dejar restos de sus presas, contribuye a alimentar carroñeros como los cóndores y a reciclar nutrientes en el suelo, convirtiéndose en una pieza fundamental para el funcionamiento y la estabilidad de los ambientes patagónicos. En general, los depredadores tope son muestras de la “salud” de la que goza el ambiente, por lo que el avistaje de cada vez más pumas en esa región habla de una recuperación del ecosistema y de una convivencia pacífica con los asentamientos humanos.

“Este registro no solo marca un hito en el monitoreo del puma, sino que también ayuda a confirmar que Parque Patagonia conserva una población saludable de la especie y que se constituye en el mejor sitio de Argentina para observar a estos maravillosos felinos”, concluyeron desde Rewilding Argentina.