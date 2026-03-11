Qué significa que un gato haga pis afuera de sus piedritas

Los gatos son conocidos por sus estrictos hábitos higiénicos, los cuales los convierten en animales ideales para la convivencia en el hogar. No obstante, es frecuente que los dueños experimenten preocupación cuando observan a su mascota realizar sus necesidades fuera de la caja de piedritas. Este comportamiento es poco común, por lo que comprender sus motivos resulta clave para encontrar la solución adecuada en cada caso particular.

El primer factor que motiva este accionar es el instinto de marcar territorio. Los felinos emplean la orina como una señal de olor para delimitar su zona exclusiva frente a otros animales o ante cambios en su entorno cotidiano. De esta manera, situaciones como la llegada de un bebé al hogar, la presencia de trabajadores en la vivienda o diversas modificaciones cotidianas suelen generar inseguridad en el animal, que responde instintivamente de esta forma.

Se recomienda buscar los motivos detrás de este comportamiento inusual (Foto: Grok)

En estos episodios, el gato orina sobre superficies verticales como puertas, ventanas, cortinas, bolsas o equipos electrónicos. Es habitual observar que el ejemplar sacude la cola y rocía una pequeña cantidad de líquido tras realizar un movimiento con sus patas traseras.

Para resolver los problemas de marcaje, los expertos recomiendan limpiar la zona afectada con abundante agua y productos de limpieza de fragancia intensa. Resulta útil restringir el acceso del animal a esos sectores durante un periodo prolongado o reorganizar los muebles para obstaculizar el paso, de manera que entienda que está prohibida esa circulación.

Asimismo, el uso de alcohol quirúrgico o productos químicos específicos que eliminen olores residuales sobre las superficies elegidas ayuda a disuadir al gato de repetir la conducta. Además, existe una técnica casera poco conocida: frotar un paño de algodón sobre la cara del gato para recoger sus feromonas naturales. Luego, al pasar ese paño por los muebles y paredes, el felino detecta su propio aroma, lo cual le brinda una sensación de seguridad y disminuye su necesidad de marcar el área con orina.

El gato puede buscar marcar territorio ante eventos disruptivos (Foto: Freepik)

La segunda causa posible del problema reside en la salud del animal. A diferencia del marcaje territorial, un problema médico se identifica cuando el animal orina en distintos puntos de la casa, si el volumen de líquido es mayor o si el gato manifiesta otros síntomas de malestar físico. En estos escenarios, el animal sufre con frecuencia de cistitis o infecciones del tracto urinario, condiciones que demandan una intervención profesional. Ante la duda, la consulta con el veterinario resulta fundamental para obtener un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado, ya que las soluciones difieren por completo según el origen del inconveniente.

Resulta imprescindible distinguir entre un conflicto de comportamiento y un cuadro patológico. Mientras que el marcaje territorial responde a factores ambientales y se corrige con cambios en el hogar o estrategias de aromatización, el problema médico requiere asistencia clínica inmediata.

Por eso, se recomienda observar detenidamente el patrón de conducta de la mascota y el lugar elegido para la micción permite al propietario tomar la medida correcta de manera rápida y eficaz. La correcta interpretación de estas señales asegura la convivencia armónica dentro del hogar y garantiza el bienestar del gato a largo plazo.