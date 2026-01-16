Nace de una infección y es el oro líquido de los perfumes: así es el oud, la madera adictiva que “huele a establo”

El oud es una madera muy valorada en la perfumería y hoy es conocido como el “oro líquido”. Su alto precio y la dificultad para obtenerlo lo convirtieron en una de las materias primas más codiciadas del sector.

Cómo se origina el oud y por qué dicen que es “oro líquido”

La creación del oud se da cuando los árboles de Aquilaria son infectados por hongos. Así, producen una resina como mecanismo de defensa, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM, por sus siglas en inglés). Los pedazos de madera “infectados” y con resina son el oud.

El oud es muy cotizado especialmente en Medio Oriente Pexels

Antes se utilizaba de forma medicinal, pero hoy la madera de agar y su aceite destilado simbolizan prestigio y riqueza, sobre todo en Medio Oriente, donde lo llaman “de los dioses”.

De hecho, las astillas de madera de agar pueden costar hasta 6900 dólares por 2,2 libras (1 kilo), según su concentración de resina. Mientras que el aceite llega hasta los US$23.000 si es muy puro.

El precio proviene de la alta demanda que hay de este recurso natural alrededor de todo el mundo. Actualmente, los árboles de Aquilaria son considerados una especie protegida, debido al comercio ilegal.

El proceso para que se origine el oud

Lo primero que hay que saber es que no todos los árboles de Aquilaria producen la resina. Existen 21 especies, según la NLM, pero solo nueve de ellas dan madera de agar. Se encuentra principalmente en India, Nueva Guinea, la isla de Hainan en China y en países del Sudeste Asiático.

Varias marcas reconocidas venden perfumes con oud Pexels

El hongo identifica las heridas del árbol, comienza a penetrarse y, en su intento por evitarlo, el árbol produce una sustancia viscosa. El objetivo es frenar la expansión y para ello produce la resina defensiva.

El proceso se da de forma natural; sin embargo, no es muy común verlo y por ello los árboles a menudo son sobreexplotados. Cientos de fabricantes los infectan artificialmente para generar la materia prima que necesitan para sus perfumes.

¿A qué huele el oud?

El oud (también oudh), en su forma pura, no suele usarse en el día a día, sino que se le añade a los perfumes y, así, se forma un olor agradable.

Las notas principales son terrosas, amaderadas y ahumadas, por lo que los perfumes que las contienen suelen ser muy fuertes.

El oud tiene un diferente aroma en los distintos países donde se origina. La NML identificó que en la India suele ser más fuerte, mientras que en Camboya o Laos es más dulce y floral.

Muchos perfumes contienen oud Pexels

Juan López Becerril, experto en perfumes, le dijo a ABC que “su olor puede ser un tanto sorprendente y no muy positivo la primera vez que lo hueles”. No obstante, es bastante valorado entre los amantes de las fragancias.

El especialista lo describe como un olor de madera oscura, animálica y a cuero: “Tiene una salida como a establo y evoluciona a un olor maderoso, animal y con un fondo de cuero”.