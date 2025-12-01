Cómo son los perfumes que vende Primark en EE.UU. por menos de U$S10

La oferta de perfumes de Primark seduce con una colección variada de fragancias a precios accesibles, todos por debajo de los 10 dólares, según detalla la cadena en su sitio oficial. La propuesta incluye alternativas femeninas y masculinas que ya están disponibles en las tiendas virtuales y físicas de Estados Unidos.

¿Qué incluye la línea de perfumes baratos de Primark en Estados Unidos?

Primark comercializa en el país distintos productos bajo la marca PS, su catálogo de fragancias accesibles para todos los presupuestos. Las fichas oficiales confirman que estas presentaciones —eau de parfum, eau de toilette y versiones mini— provienen en su gran mayoría de China. Entre los que se encuentran por debajo de los US$10 están:

PS… Love Eau de Toilette: cuesta US$4,50 en el catálogo estadounidense. Primark la identifica en tono lavender y la ubica dentro de los aromas femeninos ligeros pensados para uso diario.

cuesta US$4,50 en el catálogo estadounidense. Primark la identifica en tono y la ubica dentro de los aromas femeninos ligeros pensados para uso diario. PS… Eau de Parfum 20 ml: tiene un precio de US$5 y aparece como la versión compacta de la línea. Según la ficha oficial, mantiene la concentración eau de parfum en un frasco pequeño adecuado para transportar en el bolso.

La cadena comercializa fragancias de uso diario bajo la marca PS Primark

PS… Eau de Parfum 50 ml Aqua: el perfume se presenta en un frasco de efecto degradado , con atomizador, portable y pensado para el uso diario. A diferencia de otras variantes de la colección, se fabrica en Turquía y mantiene un precio de US$6, con un perfil fresco y ligero, ideal para llevar a cualquier hora.

el perfume se presenta en un frasco de , con atomizador, portable y pensado para el uso diario. A diferencia de otras variantes de la colección, se fabrica en Turquía y mantiene un precio de US$6, con un perfil fresco y ligero, ideal para llevar a cualquier hora. PS… Soft Scents Eau de Parfum: incluye cinco variantes de 50 ml, cada una listada en US$7. La cadena informa que son aromas suaves y fáciles de llevar.

¿Cuáles son los perfumes masculinos de Primark por menos de US$7?

Las opciones para hombre en Primark incluyen diversas colonias de la gama PS. Estas son:

PS… 220 Noir: tiene un precio de US$7 y se presenta como un eau de toilette masculino de 50 ml. Fue pensado para un uso diario con un carácter más nocturno.

Entre los perfumes femeninos más baratos se destacan presentaciones desde US$4,50, en tamaños mini y frascos de 50 ml Primark

PS… Untamed: figura en catálogos de centros comerciales de EE.UU. con un precio de US$7. Es una colonia masculina de 50 ml incluida en el mismo rango de fragancias económicas de uso diario.

figura en catálogos de centros comerciales de EE.UU. con un precio de US$7. Es una colonia masculina de 50 ml incluida en el mismo rango de fragancias económicas de uso diario. PS… Azur Men’s: es un eau de toilette masculino de 50 ml en frasco de vidrio azul con detalles dorados. Primark US lo vende por US$7.

Los perfumes de Primark que parecen de lujo por apenas poco más de US$10

La revista Cosmopolitan evaluó la línea PS… Pro Eau de Parfum y la ubicó entre las alternativas accesibles con un olor que recuerda a perfumería de lujo.

En su reseña, la editora Keeks Reid detalla cinco variantes de la colección, todas probadas directamente sobre la piel para medir fijación, proyección e intensidad.

Primark también ofrece perfumes que imitan perfiles de lujo por poco más de US$10, bajo la línea PS… Pro Eau de Parfum Primark

Dentro del catálogo, la presentación PS… Pro Eau de Parfum 50 ml que se vende por US$11 sobresale con dos interpretaciones aromáticas.

La primera reúne higo, matcha y vetiver, perfil que Reid eligió como el mejor del grupo por su carácter verde y elegante, comparable —aunque más ligero y económico— a fragancias de alta gama como The Noir de Le Labo.

La segunda versión, también a US$11, combina cardamomo, iris y sándalo, una mezcla que Cosmopolitan define como amaderada, suave y con un toque especiado dominado por el sándalo, pero sin llegar a ser pesado.