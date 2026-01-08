Playas: dónde se puede pescar en Villa Gesell

Villa Gesell es uno de los destinos más convocantes en la Costa Atlántica por la gran variedad de actividades que ofrece junto al mar. Para quienes les gusta pescar, deben tomar en cuenta que hay leyes para regular este deporte allí y que hay algunos lugares determinados en que se puede hacer.

Cualquier persona que quiera pescar en la provincia de Buenos Aires debe tener un certificado habilitante, según señala la normativa. En particular, dice: “Para la realización de actividades de pesca deportiva, recreativa y artesanal, se deberá contar con la licencia expedida por la autoridad de aplicación a fin de autorizar la apropiación de los recursos pesqueros en aguas de dominio público y privado provincial”. Existen distintos permisos, desde los que son diarios hasta los anuales. Se pueden conseguir a través del sitio oficial del gobierno bonaerense.

Dónde se puede pescar en Villa Gesell

De acuerdo al sitio oficial del municipio de Villa Gesell, uno de los lugares predilectos para practicar este deporte en sus costas es el Muelle de Pescadores, dependiente del Club de Pesca, Caza y Náutica. Es uno de los emblemas de la ciudad costera y se encuentra a la altura del Paseo 129. Está abierto todos los días, de 8 a 20.

“Es un espigón de hormigón armado de 6 metros de ancho y 8 metros de alto, con un morro de 15 metros de largo y 5 metros de ancho que se interna 150 metros en el mar, y 2 pequeños morros laterales, donde se pueden pescar pejerreyes, rayas, burriquetas y cazoncitos durante todo el año”, describe la página web.

En el Muelle de Pescadores se puede hacer pesca con caña o medio mundo. La época más propicia de octubre hasta abril, cuando pueden obtenerse ejemplares de corvinas, cazones y brótolas. Esta estructura cuenta con iluminación eléctrica, un kiosco, baño y una administración.

Vale recordar que para pescar en el Muelle de Pescadores en Villa Gesell se requiere una Licencia Provincial de Pesca Deportiva y pagar un canon mínimo.

Dónde se puede pescar en la Costa Atlántica argentina

En la Costa Atlántica argentina hay muchos puntos buenos para pescar desde la playa, los muelles y las escolleras, con especies como corvinas, brótolas, pejerreyes de mar.​

De acuerdo a su página web, en el Partido de La Costa, con sus 96 km de costa, existen diversas opciones para practicar la pesca, ya sea desde muelles, playas o en zonas de ría y bahía. En su sitio web detallan algunos de los mejores puntos para llevar adelante el deporte.

Muelles de Pesca

El partido cuenta con cinco muelles que ofrecen servicios como alquiler de cañas, mediomundos, venta de carnada e iluminación para pesca nocturna:

San Clemente: un muelle de hormigón armado de 129 metros de largo . Se ubica en Av. Costanera y Diag. 63.

un muelle de hormigón armado de . Se ubica en Av. Costanera y Diag. 63. Santa Teresita: tiene una longitud de 200 metros y funciona como un punto panorámico. Se encuentra en Calle 38 y Av. Costanera.

tiene una longitud de y funciona como un punto panorámico. Se encuentra en Calle 38 y Av. Costanera. Mar del Tuyú: construido en madera de quebracho colorado, tiene 100 metros de largo y cuenta con una cafetería. Está ubicado en Av. Costanera y Calle 75.

construido en madera de quebracho colorado, tiene y cuenta con una cafetería. Está ubicado en Av. Costanera y Calle 75. La Lucila del Mar: un muelle de madera de 100 metros de largo que posee un restaurante propio. Se sitúa en Av. Costanera y Rebagliatti.

un muelle de madera de que posee un restaurante propio. Se sitúa en Av. Costanera y Rebagliatti. Mar de Ajó: es el más grande de la zona, con 270 metros de longitud, construido en hormigón armado. Se encuentra en Av. Costanera y Rivadavia.

Pesca desde la playa y zonas especiales

Esta modalidad permite aprovechar la extensión de las playas y zonas de encuentro de aguas: