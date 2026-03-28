Por qué se comen huevos de chocolate en Pascua y cuál es su significado

La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes del cristianismo y consiste en la rememoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Este año, el Domingo de Ramos se celebra el 29 de marzo y el triduo pascual comienza con el Jueves Santo, el 2 de abril, y finaliza con el Domingo de Pascua, el 5 de abril. A lo largo de los cientos de años en los que se ha conmemorado esta festividad, se han acuñado diversas tradiciones, desde la visita a las siete Iglesias en el Jueves Santo, hasta la preparación de la rosca de Pascua el domingo.

Sin embargo, hay una costumbre que se adoptó en gran parte del mundo y es de las favoritas de los niños: comer huevos de chocolate. De acuerdo con la plataforma Google Trends, el término “huevo pascua” ha tenido un aumento del 100% en las búsquedas web en el último mes y suele ser la consulta que con más antelación trepa dentro de la festividad. Ya sea comprados o hechos artesanalmente, esta golosina se volvió un indispensable durante la Pascua, aunque pocos conocen cómo inició esta práctica.

Cuál es el origen del huevo de chocolate

Receta del huevo de Pascua relleno

El huevo ya era un símbolo de fertilidad y restauración desde antes del nacimiento de Cristo. De acuerdo con la agencia de noticias católicas ACI Prensa, este alimento cobró relevancia dentro de la mitología egipcia por el ave fénix, que se quemó en su nido y volvió a renacer a partir del huevo que la había creado en un principio. También los hindúes sostenían que el mundo había nacido de un “Huevo Cósmico” o “Brahmanda”.

“Los primeros cristianos tomaron prestada esta imagen y la aplicaron, no a la regeneración de la tierra, sino a Jesucristo”, relata la Enciclopedia Británica. Con el tiempo, se comenzó a implementar la costumbre de regalar huevos de gallina y pato a los niños el Domingo de Resurrección. “La tradición de teñirlos se remonta a la Edad Media, dado que la Iglesia no permitía el consumo de carne o productos de origen animal durante Semana Santa, los huevos puestos durante este período se decoraban para identificarlos y no consumirlos”, explica la web de la enciclopedia.

La tradición de pintar y decorar los huevos en Ucrania se llama "Pysanka"

Los pueblos eslavos fueron los que más desarrollaron la práctica de decoración de huevos con cera, tintes y símbolos que reflejaban deseos y mensajes personales. Al día de hoy, este arte sigue muy vigente en Ucrania, donde adoptó el nombre de “Pysanka”. La introducción del chocolate se le atribuye a John Cadbury, el creador de la marca con su apellido, quien en 1875 fabricó el primer huevo hecho de cacao y lleno de dulces. Al ver su popularidad, miles de empresas de alimentos replicaron esta forma para moldear el chocolate durante Pascua y así se popularizó en todo el mundo.

El primer huevo de chocolate se adjudica a John Cadbury y data de 1875 Mercado Libre

Cuál es el origen del conejo de Pascua

Otras de las figuras que se ha difundido en esta festividad, en especial en Norteamérica y Europa, es el conejo de Pascua, que, según la tradición, reparte canastas llenas de huevos de colores y dulces a los hogares de los niños en la noche entre el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección.

De acuerdo con ACI Prensa, esta leyenda tiene su origen en las celebraciones anglosajonas precristianas. “El conejo, un animal muy fértil, era el símbolo terrenal de la diosa germánica Eastre, quien era la divinidad que traía la primavera en abril”, explica en su web. “Easter” (“Pascua” en inglés) era originalmente la fiesta en honor a esta diosa y, con la adopción del cristianismo, su animal pasó a ser el ícono de la fiesta de la Resurrección de Cristo.

El conejo de Pascua tiene origen en la divinidad germánica "Eastre", cuyo símbolo en la tierra era este animal jannoon028

“Fue introducido en Estados Unidos por los inmigrantes alemanes que arribaron a Pensilvania durante el siglo XVIII–relata la agencia– la llegada del ‘Oschter Haws’ (conejo de Pascua) se consideraba uno de los grandes placeres de la infancia, equivalente a Papá Noel en Nochebuena”. Actualmente, muchas familias tienen la costumbre de esconder los huevos en el jardín para que los niños los busquen y recolecten en sus canastas.