Pronóstico del tiempo en CABA: cómo va a estar el clima el viernes 28 de enero

La ciudad de Buenos Aires atraviesa otro día un poco nublado y con algo de calor este viernes 28 de enero. El Servicio Meteorológico Nacional, de cuyo pronóstico se desprende esta información, proyecta una jornada con máximas por encima de 25°C, sin posibilidades de lluvia y con un viento estable en una velocidad moderada.

El termómetro abre la mañana marcando 20°C. Este número quedará atrás a medida que avance el viernes, y alcanzará un pico de 26°C por la tarde. Después, la llegada de la noche traerá un descenso de temperatura que llegará a 21°C, aún por encima de los valores matutinos.

El cielo no traerá sorpresas: el Servicio Meteorológico Nacional no prevé lluvias para ninguna franja horaria. En cambio, el cielo estará casi despejado a excepción de unas pocas nubes. Por la noche, en cambio, no se registrarán nubes.

La actividad del viento será moderada entre la mañana y la tarde, cuando soplará con velocidades entre 7 a 12 kilómetros por hora. Apenas subirá un escalón durante la noche, aumentando hasta situarse entre 13 a 22 km/h. También cambiará su dirección, ya que en la mañana soplará desde el noreste y durante lo que quede del viernes vendrá del este.

La humedad para este día en la Ciudad está al 70%, la presión atmosférica marca 1015.7 hectopascales en el barómetro del Servicio Meteorológico Nacional y la visibilidad, libre de interferencias, alcanza 10 kilómetros al horizonte.

El pronóstico para el fin de semana en CABA

Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional anticipan un fin de semana de cielos nublados pero calor, un combo más que aceptable después de las temperaturas extremas -para ambos lados- de los últimos fines de semana.

La madrugada del sábado 29 arrastrará 19°C hacia la mañana, que alcanzará una temperatura promedio de 24°C. Al pasar el mediodía, el mercurio subirá hasta tocar 29°C, la máxima pronosticada para mañana, pero descenderá por la noche hasta asentarse en 24°C.

El cielo estará parcialmente nublado durante todo el día, excepto la noche, cuando la nubosidad será menor aunque seguirá presente. El Servicio Meteorológico Nacional no prevé lluvias para ninguna franja del sábado.

La actividad del viento será limitada, ya que soplará con una velocidad de 13 a 22 kilómetros durante todo el día.

El domingo aparece como un día parcialmente nublado en todas sus franjas horarias. La temperatura mínima de la mañana estará en 21°C, mientras que la máxima podría alcanzar 30°C. El Servicio Meteorológico no prevé lluvias para el domingo, y en cambio proyecta que el viento soplará con un rango de 13 a 22 kilómetros durante todo el día.