¿Qué significa dormir con la televisión encendida, según Cleveland Clinic?

Dormir con la televisión encendida es una costumbre muy extendida en las sociedades contemporáneas y para muchos parte de la rutina nocturna antes de irse a la cama. De acuerdo con los especialistas, este hábito puede ofrecer una sensación inmediata de calma, pero también afectar negativamente la calidad del sueño.

Chivonna Childs, psicóloga de Cleveland Clinic, explicó en un artículo que el uso de la TV antes de dormir es más frecuente de lo que suele admitirse.

“Sé que no se supone que tengamos la televisión encendida por la noche, pero creo que más de la mitad de los estadounidenses se duerme con la TV prendida”, dijo.

Para la especialista, esa preferencia tiene una explicación emocional y sensorial: “Es relajante, es tranquilizador para nosotros, casi como tener ruido blanco”.

Además, explicó que es muy normal que las personas recurran a un programa de televisión o una película para distraerse de pensamientos acelerados o de la sensación de soledad.

El significado para el sueño de dormir con la televisión encendida

No obstante, lo que inicialmente parece un alivio de los pensamientos diarios, puede convertirse en un obstáculo para conseguir un descanso reparador.

Childs advierte que la exposición a la luz azul de la TV (así como a la del teléfono) interfiere con procesos biológicos esenciales.

Las investigaciones, asegura la experta, muestran que esta luz puede impedir que el cuerpo libere melatonina, la hormona que regula el ciclo de sueño y vigilia.

La experta también subrayó la importancia del tipo de contenido que se ve antes de dormir, ya que puede influir en los sueños y en el estado emocional.

Desde su perspectiva, es vital ser cuidadoso con lo que se reproduce en esos minutos previos al descanso: “Cuando te estés quedando dormido, sé muy consciente de lo que ves. Puede ser algo como una historia de amor o una comedia”, dijo.

Por otro lado, entre lo que evitaría están programas o películas sobre crímenes reales o noticieros, ya que generan ansiedad y empeoran la calidad del sueño.

El lado bueno de dormir con la televisión encendida

La información e investigaciones muestran resultados diversos. Entre los puntos positivos de dormir con la televisión encendida se encuentran:

Puede funcionar como ruido blanco: de acuerdo a una investigación publicada en Frontiers , el ruido blanco ayuda a dormir a las personas.

de acuerdo a una investigación publicada en , el ruido blanco ayuda a dormir a las personas. Da menos luz azul que otros dispositivos: si bien es cierto que la TV da luz azul, lo hace en menor cantidad que un celular, una tablet o una laptop.

si bien es cierto que la TV da luz azul, lo hace en menor cantidad que un celular, una tablet o una laptop. Los sonidos familiares pueden ayudar a conciliar el sueño: dos estudios, uno de 2008 y otro de 2018, publicados en la National Library of Medicine, concluyeron que sonidos suaves, relajantes o familiares podrían ser útiles para lograr dormir.

dos estudios, uno de 2008 y otro de 2018, publicados en la National Library of Medicine, concluyeron que sonidos suaves, relajantes o familiares podrían ser útiles para lograr dormir. La ficción puede reducir el estrés: una investigación de 2012, publicada en Sage Journals, reveló que los mundos ficticios de la TV pueden ser reparadores y ayudar al autocontrol. En esa línea, ver una serie o película que ya se conoce, puede ayudar a calmar la mente.