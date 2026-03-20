Qué significa el término “gedear”

En medio de las nuevas revelaciones que surgieron en la causa que investiga presuntas estafas vinculadas al token $LIBRA, el nombre de Mauricio Gaspar Novelli volvió a cobrar protagonismo. A partir del análisis de sus comunicaciones, movimientos financieros y su vínculo con el presidente Javier Milei, el empresario aparece como una figura clave dentro del entramado del proyecto. En ese contexto, la difusión de una serie de audios sumó un nuevo elemento que despertó curiosidad: la aparición de un término poco habitual que generó dudas y consultas, “gedear”.

Según el sitio web de Diccionario Argentino, “Gedear” (o “geder”) es un término del lenguaje coloquial argentino que se utiliza para describir a alguien que molesta, insiste demasiado o resulta “pesado” con una actitud o tema en particular. La palabra deriva de “gede”, una forma popular de referirse a una persona intensa o densa, que no sabe cuándo frenar y termina incomodando a los demás en una situación cotidiana.

En cuanto a su origen, se vincula con el juego lingüístico de inversión de sílabas, ya que se cree que proviene de “joder”, término asociado a algo que resulta molesto. Con el tiempo, “gedear” se instaló en el habla informal para describir ese tipo de comportamiento insistente que, lejos de pasar desapercibido, termina generando fastidio.