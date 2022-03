Quién es Natasha Sánchez, la nueva reina de la Vendimia

Natasha Sánchez es la nueva Reina Nacional de la Vendimia 2022. La joven de 21 años está estudiando para ser contadora en la Universidad Nacional de Cuyo y representa a la Unión Vecinal Barrio Primavera, ubicado en la Villa Cabecera, departamento de Santa Rosa.

La representante se consagró como la nueva embajadora de Mendoza y de esa manera le dio a su departamento la tercera corona nacional de su historia. Las anteriores fueron Estela San Sebastián y la actual intendenta de Santa Rosa, Florencia Destéfanis.

Natasha Sánchez le dio al departamento de Santa Rosa la tercera corona nacional de su historia (Foto: Facebook)

La elección y coronación de la nueva reina se llevó a cabo este sábado ante un colmado teatro griego Frank Romero Day, en la capital mendocina, luego de la impactante puesta en escena de “Milagro del Vino Nuevo”, a cargo de Vilma Rúpolo y Federico Ortega. Por otra parte, como Virreina Nacional de la Vendimia se eligió a la representante de Maipú, Giuliana Pilot, que le dio a su departamento el octavo virreinato de su historia.

Las primeras palabras de Natasha Sánchez como Reina Nacional fueron: “Buenas noches Mendoza, ¡buenas noches a todos! Estoy profundamente feliz, orgullosa de poder representar a Mendoza, la Tierra del Sol y del Buen Vino. Gracias a mi familia”, dijo, emocionada. Y agregó: “Gracias a toda Santa Rosa, gracias por movilizarse hasta acá, a los que vinieron, ¡Estamos a 100 kilómetros!”.

La flamante reina está en el cuarto año de la carrera de Contador Público. Durante la pandemia, comenzó un emprendimiento para colaborar con la economía del hogar familiar y empezó a jugar al fútbol, según consignó el medio local MDZ. La familia de Natasha está relacionada a la vitivinicultura y, como si fuera poco, su mamá, Claudia Pitón, fue Virreina de la Vendimia de Santa Rosa en 1992.

En enero de este año, cuando fue ungida como reina departamental de Santa Rosa, escribió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje. “Un conjunto de sentimientos inexplicables ‘Vendimia de la Memoria y el Reencuentro’. Emocionada hasta las lágrimas desde el espectáculo, increíble cuadro recordando a personas que marcaron nuestra vida, personas de nuestro departamento, principalmente cuando vi la foto de mi amigo Alvaro Sallemi”, aseguró.

Natasha Sánchez, reina departamental de Santa Rosa (Foto: Instagram)

Además, confesó que con su consagración cumplió el sueño de su abuela. “Fui, soy y seguramente seré muy feliz, solo tengo palabras de agradecimiento, a todos, familia, amigos, público, etc. Se me vinieron muchísimas personas que hoy no están conmigo pero que estoy segura me abrazan con el corazón y están felices al igual que yo, principalmente mi abuela porque como me dijo mi papá cuando me abrazó, era el sueño de ella, desde el día en que nací”.

“Gracias Santa Rosa, es un orgullo poder decir que soy la reina departamental de Santa Rosa 2022″, cerró el mensaje.

Natasha Sánchez y su novio Fabrizio (Foto: Instagram)

Con mas de 5 mil seguidores, Natasha utiliza las redes sociales para contar el día a día de su vida en Santa Rosa. También se la puede ver en varios posteos junto a su novio, Fabrizio, al que le dedica tiernos mensajes de amor.