Rechazó una herencia de más de 4000 millones de euros porque “no quiere ser tan rica” y pidió pagar más impuestos

El nombre de Marlene Engelhorn cobró relevancia mediática durante los últimos días por una particular decisión. La austriaca, de 29 años, heredera de una fortuna multimillonaria, rechazó la mayoría de ese dinero por cuestiones ideológicas y porque no sentía la necesidad de ser tan rica. Anteriormente, la protagonista de esta historia ya había lanzado una iniciativa con el objetivo de generar una mejor redistribución de la riqueza.

Diariamente, se conocen en las redes sociales todo tipo de historias relacionadas a grandes cantidades de dinero. Desde situaciones como ganar la lotería hasta personas que encuentran sumas importantes en lugares inesperados, el factor económico siempre es importante e influye de manera determinante en la vida de los protagonistas. Pero pocas veces salen a la luz casos como este, en el que la noticia es una heredera que rechazó cifra tan abultada.

A Engelhorn le correspondía cobrar una millonaria herencia, cedió el 90% de ese dinero. La joven, que es estudiante de Lengua y Literatura alemana en Austria, es descendiente de los fundadores de Badische Anilin-und Soda-Fabrik (BASF), según consignó La Vanguardia. La empresa química es una de las más importantes en el rubro a nivel mundial. Para hacerse una idea de los ingresos que genera, en 2021 facturó más de 78.000 millones de euros.

Según se dio a conocer, a la activista le correspondía una cifra superior a los 4000 millones de euros. Y tal como explicó en varias entrevistas con medios europeos, la justificación para no tomar el total de su herencia fue que no quiere ser “tan rica”, ya que considera que no tiene ningún mérito para contar con esa plata y que, simplemente, se trató de una cuestión de suerte sobre la familia que le tocó.

Marlene Engelhorn que rechazó gran parte de una herencia multimillonaria y pide más impuestos para los ricos Captura YouTube

En línea con el primer concepto que marcó, Engelhorn también señala que en su opinión nadie debería tener tanto dinero a disposición y que en su caso no sabría en qué usarlo. La idea de la mujer es que el Estado se haga cargo de casi toda su nueva fortuna.

El movimiento que pide más impuestos para los ricos

Marlene Engelhorn fue impulsora de Taxmenow, una iniciativa que involucra a millonarios que piden más cargas impositivas para los ricos. En muchos casos, varios referentes de este grupo realizan acciones como la de la austriaca, en las que renuncian a gran parte de sus fortunas para pedir legislaciones que sean más estrictas en cuanto a la carga tributaria de las personas con mayores recursos.

Hace algunos meses, Engelhorn junto a otros millonarios sorprendió a muchos en el Foro Económico Mundial de Davos con su exigencia de que los ricos paguen más impuestos. Junto a otras figuras como Phil White, miembro de Patriotic Millionaires, dejó en claro su reclamo. “Como alguien que ha disfrutado de los beneficios de la riqueza toda mi vida, sé lo sesgada que está nuestra economía y no puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo. Hemos llegado al final del camino cuando otras 250 millones de personas se verán empujadas a la pobreza extrema este año”, argumentó en diálogo con la BBC.