Rituales para hacer durante el eclipse solar “Anillo de fuego” del martes 17 de febrero

Hoy, martes 17 de febrero, hay un eclipse solar anular que se puede ver de forma parcial desde la Argentina. Este tipo de fenómeno es conocido por su “Anillo de fuego”, puesto que la Luna no logra tapar el Sol del todo y queda rodeado por un borde brillante. Para los creyentes de lo esotérico, este evento es un momento ideal para hacer rituales que los ayuden a canalizar su energía y manifestar sus intenciones.

Hoy hay un eclipse solar anular, por el cual se puede observar el "Anillo de fuego" Unsplash

El eclipse solar anular representa momentos de profunda introspección y puntos de inflexión. Es un tiempo de reseteo, ideal para soltar viejas estructuras y sembrar intenciones que requieren de una fuerza renovadora. La energía del Anillo de fuego, en particular, simboliza la luz que prevalece incluso en la sombra, por lo que invita a la claridad mental y a la manifestación de deseos postergados.

A continuación, tres rituales para hacer durante el eclipse solar anular de hoy.

El ritual de la hoja en blanco

Este rito busca aprovechar el “cierre” simbólico que produce el eclipse para dar paso a una nueva etapa. Es ideal para quienes sienten que necesitan desbloquear un proyecto o aspecto personal. En ese sentido, sirve para la manifestación de propósitos y corte con hábitos del pasado.

Para ello, se necesita una hoja de papel blanca, una vela naranja (color del Sol) o blanca, y una birome de tinta negra.

El ritual de la hoja en blanco para hacer durante el eclipse solar anular Gemini

Estos son los pasos a seguir para el ritual de la hoja en blanco:

1 Preparación del espacio

Se debe encender la vela en un lugar tranquilo, preferentemente durante el horario máximo del eclipse. En este momento, aunque el cielo no se oscurece por completo, la luz solar se ve tamizada, lo que permite invocar la claridad mental necesaria para discernir el camino a seguir.

2 Escritura de intención

En la hoja, escribir tres aspectos de la vida que se deseen dejar atrás y, debajo, tres objetivos claros para los próximos seis meses. Así se aprovecha la fuerza del “Anillo de fuego” como un portal de inicio.

Colocar el papel debajo de la vela (con precaución) mientras se visualiza cómo la corona de luz solar rodeando a la Luna potencia la capacidad de concretar los deseos.

4 Cierre del ciclo

Una vez consumida la vela, guardar el papel en un libro que sea de agrado personal o que guarde relación con los proyectos escritos, lo que permitirá que la intención repose hasta la próxima Luna Llena.

Baño de descarga y protección

Debido a que los eclipses pueden generar una sobrecarga de sensibilidad o cansancio, este baño ayuda a equilibrar el campo energético y restaurar la vitalidad. Ayuda a limpiar energías estancadas y proteger el entorno personal.

Hace falta sal gruesa, un puñado de romero seco o fresco y un litro de agua.

Baño de descarga y protección para el eclipse solar anular Gemini

Así se hace el baño de descarga y protección:

1 Hacer el preparado

Hervir el agua con el romero durante cinco minutos. Luego, dejar entibiar y añadir una cucharada de sal gruesa, conocida por su poder de absorción.

2 Realizar el baño

Tras la ducha habitual, volcar la mezcla desde los hombros hacia abajo (evitando la cabeza). En el proceso, mantener la intención consciente de desprenderse de lo que ya no suma.

3 Cierre

Secar el cuerpo con suaves toques de toalla; así se permite que la frecuencia del romero —planta regida por el Sol— selle el campo energético tras la limpieza.

Carga de cristales

A diferencia de la Luna Llena, la energía de un eclipse es más intensa y errática. Este ritual permite sintonizar los cristales con el cambio y la resiliencia de este fenómeno para la transformación y la protección. Sirve para piedras de cuarzo transparente, amatista o citrino.

El eclipse solar anular es ideal para la carga de cristales Gemini

Así se hace la carga de cristales:

1 Purificación previa

Es fundamental limpiar las piedras bajo el chorro de agua fría antes del comienzo del evento para liberarlas de cargas previas y dejarlas receptivas.

2 Exposición al fenómeno

Colocarlas cerca de una ventana donde puedan recibir la luz del eclipse, lo que permite que absorban la frecuencia única del “Anillo de fuego”.

3 Programación final

Al finalizar el eclipse, retirar las piedras y sostenerlas entre las manos, decretando en voz alta o mentalmente: “Recibo la fuerza del anillo de fuego para iluminar mi camino hacia lo nuevo”.