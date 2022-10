Se fue de viaje, dejó a su perrita en una guardería y se escapó: “Algo la cuidó y la guió hasta mí”

escuchar

Los animales se convirtieron en fieles compañeros de las personas, hasta el punto en que conviven día a día con ellas. Así es la relación de Julia con su perrita, Juana. Pero tuvieron que separarse el último fin de semana largo, ya que la joven viajaría desde Rosario, Santa Fe, a su ciudad natal y no podía llevar al animal con ella. Tras dejarla en una guardería para que la cuidaran, vivió un angustiante momento y relató lo sucedido en las redes sociales, donde su historia se volvió viral.

“Me fui a mi ciudad por el finde largo y no pude llevar a Juana, como hago siempre, así que se quedó en una guardería. Hoy a la mañana, tipo 9 horas, me avisaron que se escapó y no podían encontrarla”, escribió Julia a través de su cuenta de Twitter, el pasado 10 de octubre. La publicación se viralizó y alcanzó más de 119 mil likes.

Julia relató el angustiante momento en redes sociales. Twitter: @julitirab

La usuaria relató la angustiante situación que vivió ante la noticia: “Estaba a más de 100 kilómetros, sin saber qué hacer. Mi novio salió a buscarla y se sumó más gente. Para las 11 horas, había unas cuatro cuadrillas buscándola. Ya no había rastros, una moto primero la seguía pero la perdió de vista. Mucha gente buscándola, pero a ciegas. Salí volando a Rosario”.

La joven encontró a Juana en medio de la autopista y con la ayuda de los conductores pudieron atraparla. Twitter: @julitirab

Aseguró que el viaje se le hizo “eterno” y que, a pesar de que no contaba con pistas sobre el paradero de su pequeña compañera, cada vez se sumaban más personas en la búsqueda de su fiel amiga. Entonces la divisó: “No agarramos el acceso a Rosario que agarramos siempre. En el estado de alteración, fuimos por otro camino y yo diagramaba una estrategia de búsqueda para ver por dónde arrancaría. En eso, mi vieja gritó: ‘¡Juana!’. Mi perra caminaba por el camino de circunvalación, a contramano”.

La ayuda de los conductores

Julia la encontró a 8 kilómetros de la guardería de la que se escapó. “Estaba cansada, perdida y asustada. Me bajé del auto y corrí, crucé los carriles sin prestar atención a los autos, pero Juana se asustó y empezó a correr más. Los autos frenaban y trataban de agarrarla, pero se escapaba. Me subí a un móvil de la Policía Federal y la seguimos”, relató.

Al fin, la odisea se detuvo, luego de que un conductor abrió la puerta de su auto y la perrita se subió. “Se acostó, totalmente asustada y cansada. Todos empezaron a aplaudir. El llanto era total, mío pero también de los policías y de la gente de los autos que frenaron. De todos”, expresó.

La autora de la publicación compartió su alivio de encontrar a su perrita. Twitter: @julitirab

Julia aseguró que su fiel amiga se encuentra bien, a pesar de lo sucedido, y que ambas están más tranquilas, en casa. “Tiene solo gastadas las huellitas y, por supuesto, cansancio extremo. Por casualidad, pasé por el lugar indicado en el momento justo y nos cruzamos. Algo la cuidó todo el trayecto y la guio hasta mí y a mí hasta ella. Te amo, Juana. Gracias por salvarme una vez más”, escribió la joven.

Los usuarios de Twitter se mostraron emocionados por la historia. Twitter: @elychalliol

La publicación se viralizó en la red social y los usuarios se mostraron emocionados por la historia. “Acá llorando, como si Juana fuera mía”, escribió una. “Qué lindo amor”, “más que cualquier cosa extraordinaria, gente que no te conocía empatizó con vos y tu perrita, todavía hay esperanza”, expresaron otros.

LA NACION