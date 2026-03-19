¿Sentís hinchazón o pesadez en las piernas durante el día? Esto puede ser una señal de problemas vasculares

La aparición de pesadez, hinchazón o dolor en las piernas puede estar relacionada con alteraciones en la circulación sanguínea. Expertos insisten en la prevención y la atención temprana para evitar complicaciones vasculares. El jefe de Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Ruber Internacional, Pablo Gallo, destacó la importancia de atender a las señales que emiten las piernas, ya que problemas circulatorios pueden manifestarse a través de molestias como pesadez o hinchazón.

“Escuchar a tus piernas y a tu circulación es una forma inteligente de cuidarte”, señaló el especialista, al tiempo que recordó que las venas y arterias funcionan como las “rutas” del cuerpo, transportando sangre que suministra oxígeno y nutrientes a todos los tejidos.

Gallo enfatizó que la prevención vascular es clave y que existen factores de riesgo frecuentes y evitables, entre ellos:

Permanecer muchas horas sentado o de pie sin movimiento.

Falta de ejercicio.

Sobrepeso u obesidad.

Consumo de tabaco.

A estos factores se suman condiciones médicas y cambios fisiológicos que pueden favorecer problemas vasculares, tales como hipertensión arterial, colesterol elevado, diabetes, así como alteraciones hormonales durante el embarazo, la menopausia o el uso de anticonceptivos. La edad y los antecedentes familiares también influyen en el riesgo. “Estos factores pueden afectar tanto a las arterias reduciendo el riego sanguíneo, como a las venas dificultando el retorno de la sangre al corazón”, explicó el doctor.

Los calambres nocturnos y el dolor al caminar son señales de alerta vascular. iStock

Grupos con necesidad de prevención

La prevención vascular es recomendable para toda la población, pero se considera especialmente relevante para quienes presentan alguno de los siguientes factores:

Piernas cansadas, con pesadez o hinchazón.

Varices visibles o cambios en la piel.

visibles o cambios en la piel. Calambres nocturnos.

Dolor al caminar, frialdad o alteraciones de color en las extremidades.

Personas mayores de 45 años.

Trabajos sedentarios o que requieren pasar muchas horas de pie.

Factores de riesgo cardiovascular o antecedentes familiares de enfermedad arterial precoz o varices.

Fumadores activos o exfumadores.

“A veces los síntomas son leves o se normalizan, pero pueden ser el primer aviso de un problema vascular”, advirtió Gallo.

Hábitos preventivos

El especialista indicó que se pueden adoptar hábitos sencillos que contribuyen a la prevención de complicaciones vasculares, incluyendo:

Realizar actividad física diaria .

. Mantener un peso adecuado .

. Evitar el tabaco .

. Elevar las piernas cuando sea posible.

cuando sea posible. Usar medias de compresión únicamente cuando estén indicadas por un médico, considerando que en algunos pacientes con enfermedad arterial pueden estar contraindicadas.

Estas acciones deben complementarse con revisiones vasculares preventivas, que permiten evaluar el estado de venas y arterias antes de que se presenten complicaciones. “La salud vascular empieza mucho antes de que aparezcan los síntomas”, concluyó Gallo.

Por María Camila Salas Valencia