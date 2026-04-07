Stephen Hawking: “Si te sientes en un agujero negro, no te rindas, hay una salida”

En una de sus intervenciones públicas más memorables, pronunciada ante cientos de personas en el Royal Institute de Londres, Stephen Hawking trascendió las fronteras de la ciencia para conectar con la experiencia humana. Al abordar la depresión, una afección que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) constituye la principal causa de discapacidad global, el físico teórico construyó una analogía entre los agujeros negros y la angustia emocional.

Como señaló en la conferencia, “los agujeros negros no son tan negros como los pintan; no son prisiones eternas como alguna vez se pensó“. ”Las cosas pueden salirse de un agujero negro desde ambos lados y posiblemente hacia otro universo. Entonces si te sientes en un agujero negro, no te rindas: hay una salida”, aseveró.

La frase de Stephen Hawking es fundamental en pleno 2026 para concientizar sobre el suicidio y la depresión Redacción LA NACION

Esta metáfora, que también resonó en su presentación en el Instituto Real de Tecnología KTH de Estocolmo, pretendía desmitificar la supuesta inevitabilidad del colapso ante las dificultades. Hawking explicaba que la información que cae en estos cuerpos cósmicos no necesariamente desaparece en el vacío, sino que puede quedar almacenada en su horizonte de sucesos o incluso emerger en una realidad distinta. Para el científico, este principio físico servía como un recordatorio vital: incluso cuando la vida se percibe como una trampa gravitatoria sin escapatoria, siempre existe una posibilidad de redención o transformación, lo que insta a los individuos a no perder el sentido del humor ni la curiosidad.

Hawking y una vida de lucha y hallazgos científicos

La trayectoria de Hawking fue, en sí misma, una encarnación de esta filosofía. Nacido el 8 de enero de 1942 en Oxford, Inglaterra, mostró desde joven una curiosidad insaciable por los misterios del universo. A pesar de que los diagnosticaron a los 21 años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), además de un pronóstico médico inicial de apenas dos años de vida, el científico logró desafiar las limitaciones físicas durante más de cinco décadas. El medio Biography.com detalla que, lejos de hundirse tras el diagnóstico, el inminente temor a la muerte le otorgó una nueva claridad y un impulso renovado hacia la investigación académica.

Stephen Hawking se convirtió en uno de los referentes más grandes del mundo de la ciencia Archivo

Su carrera estuvo marcada por hitos que redefinieron la cosmología moderna, donde se destaca la formulación de la radiación de Hawking, mediante la cual demostró que los agujeros negros emiten energía y, eventualmente, podrían evaporarse. Su capacidad para comunicar ideas complejas al público general, plasmada en obras como Breve historia del tiempo, lo convirtió en una figura cultural ineludible. Sin embargo, su faceta más humana radicaba en su capacidad de resiliencia frente a la pérdida progresiva de la voz y la movilidad. Con tecnología asistida como el sintetizador de voz que operaba a través de un sensor muscular en su mejilla, continuó como una voz activa en la defensa de la exploración espacial y la cautela ante el desarrollo de la inteligencia artificial.

El físico británico falleció el 14 de marzo de 2018 en su hogar de Cambridge, momento en el que dejó un legado que va más allá de sus ecuaciones. Como bien recordaron instituciones como el Centro de Asistencia al Suicida, el valor de su mensaje no solo residía en su genio científico, sino en su autoridad moral para hablar sobre cómo “nadar contra la corriente”. Al enfrentarse a una enfermedad que lo paralizó y lo mantuvo postrado en una silla de ruedas, su vida demostró que la discapacidad no es una barrera definitiva para la realización personal. Hawking sostuvo siempre que, a pesar de las dificultades, es fundamental reírse de uno mismo y de la vida, con énfasis en que mientras exista vida, existe esperanza.