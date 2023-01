Su hijo recibió un duro diagnóstico, pero por una insólita razón no fue tratado a tiempo y murió: “Quedé devastada”

escuchar

Año a año, las campañas y los profesionales de la salud informan sobre la importancia de los estudios médicos para la detección temprana de las enfermedades, entre ellas el cáncer. Una mujer lo confirmó con su experiencia: en 2017 vio que su hijo Piers, de 47 años, presentaba problemas de salud relacionados a este diagnóstico, pero los médicos ignoraron los síntomas y, en cuestión de meses, falleció. Ahora, trata de concientizar a la población para que se realice exámenes médicos y fomentar las consultas con los especialistas.

“Me reuní con él para almorzar en diciembre del mismo año… Noté que se veía agotado y que había perdido un poco de peso. Sin embargo, cuando un profesional lo atendió a los pocos días, le dijo que simplemente era estrés”, explicó Maureen Dougall, de Suffolk, Reino Unido, en diálogo con Metro.

Cinco años después de aquel momento devastador, mira hacia atrás y desea, según consignó, cambiar todos los pasos que siguió desde que se percató de las dolencias de su hijo. “Quisiera decirle que fuera a ver a otro médico de inmediato, para obtener una segunda opinión en ese mismo momento y tratarlo”, sostuvo.

Piers en la foto a la izquierda con su hermano Alex, a la derecha Daily Mail

Según relató, el hombre presentaba fuertes dolores de espalda, indigestión y malestar estomacal. Se despertaba en medio de la noche y nada lo calmaba. Con la finalidad de despejar sus inquietudes, el 4 de abril del 2018 se hizo una tomografía computarizada que detectó la enfermedad.

Cuando la familia descubrió lo que pasaba, quedaron en estado de shock: “En el fondo de mi corazón, sabía que era grave, pero quedé devastada cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4″, recordó.

En cuanto a lo primero que realizó al enterarse, dijo que fue inmediatamente a verlo a su hijo con el fin de transmitirle tranquilidad. “Cuando escuché la noticia por primera vez, corrí a su lado. ‘Encontraremos una cura, habrá un milagro’, le dije”. Sin embargo, Piers, con los conocimientos que tenía sobre el tema, mostró valentía y fue claro con su madre: “Me miró con seriedad y me dijo ‘tenés que saber que no me voy a curar, los médicos estaban seguros. Todo lo que quiero es seguir con vida el mayor tiempo posible por ustedes, mi esposa Katherine y los niños’ “.

Las palabras que le dijo la dejaron con una profunda tristeza, pero estaba orgullosa de la valentía que demostró en todo momento. A pesar del desfavorable resultado, intentaron hacer todo lo posible para calmar los síntomas: “Oímos hablar de un ensayo que comenzaba en el Royal Marsden Hospital, pero, una vez más, nos dijeron que los tumores estaban demasiado avanzados. Si lo hubieran diagnosticado antes, habría tenido otra posibilidad”.

Aquellos dichos provocaron un sentimiento de ira en la mujer. “Debería haber tenido esa oportunidad. Pero, en cambio, el médico de cabecera de Piers había creído que era demasiado joven para que sus síntomas fueran signos reveladores de cáncer, razón por la cual tomó tanto tiempo para que lo derivaran”, mencionó.

Piers (en la imagen junto a su madre Maureen y sus dos hijos) murió en diciembre del 2019 Metro

A pesar de los esfuerzos y tratamientos para curarse, Piers falleció en diciembre del 2019, en el Bury St Edmunds. “El dolor era demoledor. Ninguna madre debería perder a su hijo. Lo único que podía hacer era tratar de encontrar algo de la valentía que había mostrado”, reflexionó con tristeza.

Ahora, la mujer trabaja con diversos organismos para visibilizar e informar sobre cómo es la enfermedad y los síntomas para recibir un diagnóstico lo más rápido posible. “Transmito los datos tan a menudo como puedo. Cuando un hombre vino a mirar mi cocina y mencionó que tenía dolor de espalda, le preparé una taza de té y le hablé de Piers… Prometió que iría directamente a su médico”, comentó.

“Quiero que la gente sea revisada antes, diagnosticada antes. Deseo que vivan el mayor tiempo posible. Y sobre todo, no quiero que nadie pase por lo que tiene mi familia”, concluyó.

Según informó el medio citado, en Reino Unido, el cáncer de páncreas tiene una tasa de supervivencia de cinco años en el 7 por ciento de los casos. Además de los síntomas que vivió Piers, otras señales de alarma para tener en cuenta son: pérdida de apetito e ictericia (coloración amarilla en la piel).

LA NACION