Todos los estilos. Cómo renovar baños y toilettes con detalles bien pensados

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de julio de 2020 • 16:26

Bienvenido el momento en el que nos animamos a salirnos del guion y sorprender con color, texturas, obras de arte o efectos de iluminación en baños y toilettes. A continuación, recursos prácticos y bien pensados para buscar inspiración.

Trama y color

En la foto de la izquierda , se avanzó sobre la terraza para que el baño ganara este espacio de ducha. La ampliación tiene varias ideas sencillas pero atractivas: una combinación de calcáreos cuyo acabado responde bien al cemento alisado, un nicho lo suficientemente alto como para apoyar artículos de tocador con comodidad y el techo de vidrio con ventana batiente para traer luz y ventilar (no hay problemas de privacidad, arriba solo está el cielo).

A la derecha, la continuidad entre el piso y la pared de calcáreos hechos a pedido por la firma Giacomozzi proponen un interesante juego óptico que le da profundidad a un espacio reducido. "Quería que se notara que esta es una casa en la que todo está meditado", dice Flavia Mihanovich, diseñadora y dueña de casa.

Aire marroquí

En esta obra se utilizó el microcemento en pisos y paredes para generar la sensación de un oasis en medio de la arena. Los nichos retroiluminados colaboran en ese clima íntimo y sugerente, que se completa con la entrada a la bañadera en forma de arco con cortina de género, las toallas estilo hammam y los pufs de Marruecos .

El toque vintage

Una cómoda que llevaba dos generaciones en la familia fue intervenida por la dueña de casa y ahora es la responsable de que este toilette sea sencillamente inolvidable. Al ser espacios por lo general reducidos y de poco uso, son perfectos para ensayar efectos menos solemnes.

Ubicado en una casa de campo de principios de siglo , este baño mantiene su pileta escultural, ventanas de vidrio repartido, un espejo con marco dorado a la hoja, pisos calcáreos en clásico ocre y marrón, y bañadera revestida con azulejos cortados en la medida que hoy llamamos Subway. Algunos de los elementos que podemos tomar si buscamos recrear una atmósfera rural de época.

Antebaños en azul

"Los azules y turquesas son mis colores", dice la arquitecta Silvia soqueff sobre su casa, una ecléctica escultura habitable . Íntimo y personal, el antebaño de su suite tiene paredes revestidas con venecitas hasta el techo, piso de madera y un mueble flotante con bacha de apoyo.

Con un tono como este, con pintar solo una pared alcanza, y mejor aun si se trata del antebaño, lo que crea un paso interesante, sin saturar el área privada. Sobre esta base, un espejo con marco patinado y una mesa adaptada: orificio para la conexión de agua, toallero y estante de guardado turquesa.

Bañadera elevada y bien marcada

Una superficie generosa le permitió a la arquitecta Marina González Clement proyectar una distribución ordenada con áreas y varios detalles para mirar con atención: la bañadera está elevada para darle el protagonismo que pidieron los dueños de casa y, con el mismo fin tiene sus límites revestidos en porcelanato gris, distinto al símil mármol del resto.

Neutro es calma

Si los metros lo permiten, tener dos piletas habilita el uso en simultáneo y evita apurones. aquí, además, aprovecharon el espacio debajo de ellas con canastos apoyados sobre sendos decks con ruedas que se trasladan fácilmente.

Con solo ver la imagen de la derecha, la mente viaja hacia los baños tradicionales de oriente medio, como el hamman , y algo empieza a distenderse. el revestimiento cementicio es el adecuado para una tendencia firme: darles formas artesanales y orgánicas a los detalles hechos en obra, como el banco o el nicho. Una claraboya baña de luz el espacio, e ilumina el delicado piso de piedra.

En estado puro

El revestimiento de listones de madera sin ningún tratamiento y el bloque soberbio que forman la mesada y la bacha de mármol 'Calacatta gold' nos hace olvidar que en este toilette no hay espejo. Algo parecido les pasa a los dueños de esta casa proyectada por la arquitecta Cecilia Urruspuru : no lo colgaron porque no quieren quitarle magia al espacio.

Soluciones creativas

En espacios amplios o reducidos siempre hay lugar para las buenas ideas. En este toilette mínimo y bien calculado, no sobra nada: la mesada de madera con la bacha embutida le da calidez a la base este del mueble, hecha con un bloque de granito. El toallero en el frente evita la intervención en la pared. Cortas pero prácticas, las cortinas dan la privacidad necesaria. Hasta encontraron espacio para pinturas, fotos y esculturas. Bien calculado, aquí no sobra nada.

Una fresca restauración es la clave de este baño. Los detalles clásicos como el piso antiguo de calcáreos se complementan con otros modernos, como las dos flores de ducha protegidas cada una por media mampara e iluminadas por luz rasante o las gruesas bachas de apoyo sobre una tabla de madera sostenida por ménsulas de hierro fundido.